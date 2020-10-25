Классы будущего 

В Курчатове активно ведётся работа по оборудованию школ кабинетами новой модификации.

С результатами такого обновления в городской средней школе № 3 ознакомился аким Курчатова Алексей Глазинский.

– Продолжая инициативу акима Восточно-Казахстанской области, в августе текущего года из средств местного бюджета приобретены кабинеты географии, истории и математики на общую сумму 8 511 477 тенге, – сообщил Алексей Глазинский. – К примеру, в этой школе кабинеты оснащены новой мебелью для учеников и учителей, техническими средствами обучения, учебным оборудованием и методическими материалами. Также в комплектацию входят печатные пособия, таблицы и стенды, что позволяет сделать учебный процесс современным и интересным.