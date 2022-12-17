Как не попасть в ловушку?

Экстремизм и терроризм по своим масштабам, интенсивности, последствиям и силе разрушения стали одной из наиболее актуальных проблем современного мира. Кто попадает в зону риска по вербовке в деструктивные организации, и как противостоять этому негативному явлению?

Специалисты в сфере религии объясняют, что одной из главных задач организаторов террористических актов является стремление посеять страх среди населения, дестабилизировать обстановку, нанести ущерб государству и затруднить работу правоохранительных органов. Для воплощения этих замыслов в жизнь им нужны люди, причём разных возрастов.

При проведении вербовки наиболее желанным «ресурсом» для террористических организаций являются молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, проявляющие интерес к религии. Войдя в доверие, вербовщики пытаются навязать им искажённое толкование религиозных догм о необходимости переезда на территорию военных конфликтов (совершения «хиджры») и ведения «джихада».

Если вербовщики понимают, что кандидат начинает разделять их взгляды по основным вопросам, после определённых проверок его приглашают вступить в ряды террористической организации.

На вопрос: «Почему в зону риска попадают подростки и молодые люди?» – специалисты отвечают, что именно в этом возрасте люди заняты желанием найти свою группу, которая будет соответствовать их жизненным установкам и ориентирам. Не найдя определённого места в жизни, некоторая часть молодёжи оказывается в позиции маргиналов, когда их поведение не определено социально-экономическими факторами, такими как семья, собственность, перспективная постоянная работа.

В результате они покидают школу, уходят из семьи, уезжают в другой город или регион, оказываясь одновременно в ситуации свободы и социальной незащищённости. Молодой человек становится мобильным, готовым к экспериментам, участию в акциях, митингах, погромах. При этом его готовность к подобным действиям усиливается в виду низкой материальной обеспеченности. Следовательно, участие в проплаченных кем-либо акциях протеста он может рассматривать как возможность дополнительного заработка.

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию найти ответственного за все беды и неудачи, сформировать круг близких по духу людей. Таковым вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта, которые дают простые и конкретные ответы на вопросы «кто виноват?» и «что делать?».

Не секрет, что сейчас наиболее популярной считается вербовка молодёжи через Интернет – тематические сайты, социальные сети, чаты, форумы и блоги. В последние годы также весьма активно используются каналы и сообщества в мессенджерах. Таким образом, сторонники радикальных идей распространяют деструктивный контент, обсуждают осуществление террористической и экстремистской деятельности, а также ведут планирование, координацию и информационное освещение своих акций.

Всё это позволяет вербовщикам проводить первичный отбор потенциальных кандидатов, дальнейшее общение с которыми осуществляется в приватной форме. Главным оружием сторонников деструктивных религиозных течений в сети являются дезинформация, запугивание, манипуляция общественным сознанием, подмена понятий и фактов. Возникает вопрос – каким образом можно уберечь себя, своих друзей и близких от вербовки.

Есть несколько способов противодействия этим негативным тенденциям. В первую очередь, государственным органам, неправительственным организациям и обществу в целом необходимо сосредоточить свои усилия, разъясняя опасность вербовки на молодёжных площадках как в интернет-пространстве, так и непосредственно в молодёжных группах. Проведение профилактических бесед, круглых столов, дискуссий с привлечением компетентных экспертов поможет информировать как можно больше людей о проблеме и найти пути её решения. Определённый эффект будет иметь и показ видеороликов, живая беседа с экспертами в сфере религии по всем вопросам, интересующим молодежь.

Большую значимость имеет подача объективной информации по теме, адекватная и своевременная реакция на дезинформацию, резонансные высказывания разного рода. Также важно формирование в обществе религиозной и межнациональной толерантности, патриотизма, приоритетов общечеловеческих ценностей. Ещё одним направлением деятельности в борьбе с экстремизмом и терроризмом является создание системы подготовки активистов, которые в последующем будут вести профилактическую работу с учащимися школ и студентами вузов и колледжей.

Подводя итог, необходимо отметить, что профилактика экстремизма – залог успешного развития общества. Поэтому, по словам специалистов в сфере религии, необходимо формировать эффективное антитеррористическое мышление в обществе с охватом всех групп населения. Только планомерная разъяснительная работа с населением, и особенно с молодёжью, поможет уберечь граждан от вербовки сторонниками деструктивных религиозных течений.

Ания Есмухамет

По заказу Управления

общественного развития ВКО