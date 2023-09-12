Как Емеля на печи…

Это только в сказке «По щучьему велению» печь Емелю грела и служила ему транспортным средством. А вот в жизни именно неисправная и плохо подготовленная к отопительному периоду печь может стать причиной пожара и даже гибели владельцев дома. Чтобы предотвратить трагедию, необходимо со всей серьёзностью отнестись к подготовке тепло- и электрооборудования к будущей зиме.

О том, как подготовить свой дом к отопительному сезону, соблюдая основные правила пожарной безопасности, рассказали главный специалист УГПК ДЧС ВКО Медет Мукашев и пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова.

Официально в Восточно-Казахстанской области отопительный период стартует 15 октября, но уже сейчас наблюдаются достаточно холодные ночи, особенно в горных районах, и жители частного сектора начинают подтапливать печи, чтобы разогнать сырость и обогреть комнаты. Появились и первые жертвы отравления угарным газом. Как рассказала Марина Лискова, в Глубоковском районе на днях в больницу с таким диагнозом попала пожилая женщина. Накануне вечером в доме затопили печь, при этом дымоход был не прочищен и не готов к беспрепятственному проходу дыма и газа. В результате утром хозяйка проснулась с сильнейшей головной болью и признаками отравления угарным газом.

По данным специалистов ДЧС ВКО, в текущем году на пожарах в частном секторе в области погибли 22 человека. Ещё четверо погибли от отравления угарным газом без возникновения пожара.

– В целом, в этом году в регионе было зарегистрировано 490 пожаров, из которых на долю жилого сектора пришлось 307, или почти 62%. Стоит отметить, что мы наблюдаем заметный спад количества пожаров, по сравнению с прошлым годом, – уточнила Марина Лискова.

В настоящее время сотрудники ДЧС ВКО ежедневно осуществляют подворовые обходы и беседы с жителями частного сектора, проверяют готовность печей и дымоходов, электропроводки и другого оборудования к новому отопительному сезону.

На особом контроле дома, в которых проживают представители социально уязвимых слоёв населения. Их на территории области насчитывается 3 574. На сегодняшний день подворовой обход сотрудниками ДЧС

ВКО осуществлён на 91%. Осталось провести проверки в частном секторе Уланского и Катон-Карагайского районов.

– По предварительным итогам были проверены 2873 частных дома с печным отоплением, в которых проживают представители социально уязвимых слоёв населения. 24 человека не запустили сотрудников департамента в свои дома, но с ними была проведена профилактическая беседа и вручены памятки с правилами подготовки дымоходов к отопительному сезону. В 379 домах никого не оказалось дома, поэтому в ближайшее время наши коллеги обязательно ещё посетят их повторно, – заверила Марина Лискова.

По её словам, в текущем году продолжится благотворительная акция по установке датчиков угарного газа в домах многодетных и малообеспеченных семей, а также, где проживают одинокие пожилые граждане. Практика показала, что благодаря датчикам угарного газа за последние годы удалось спасти жизнь и здоровье более чем 35 людям, из которых 28 – дети.

– Жителям частного сектора стоит уяснить, что наличие датчика угарного газа в их доме – такой же обязательный предмет противопожарной безопасности, как и огнетушитель. Поэтому необходимо их своевременно установить в комнатах своего дома, – порекомендовали специалисты Департамента по чрезвычайным ситуация по ВКО.

Ещё один обязательный предмет в любом частном доме – это предтопочный лист размером 50х70 см, который необходимо разместить возле печи. Именно этот кусок железа, прибитый возле поддувала, часто спасает дом от пожара. Раскалённая зола и горячие угольки иногда выскакивают из печи или поддувала и могут стать причиной большой беды. Потому что рядом с печью нередко складируют дрова или коробки с отходами, которые планируют сжечь. Всё это – материал, который «помогает» искре разгореться в полноценное пламя.

Чтобы предотвратить несчастный случай, необходимо соблюдать следующие правила подготовки к отопительному периоду: дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем в обязательном порядке очищаются от сажи непосредственно перед началом отопительного сезона. Кроме того, печи проверяются и чистятся и в зимний период не реже одного раза в три месяца. Также необходимо побелить дымовые трубы, стены и чердаки, где проходят дымовые каналы.

При эксплуатации печного отопления не допускается: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям; размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей на твёрдом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; сушить обувь, одежду, дрова на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов; использовать задвижки (заслонки) без предусмотренных нормами проектирования отверстий.

Зола и шлак, содержащие раскалённые и тлеющие материалы, после выгребания из топок удаляются в специально отведённое для них место, исключающее возможность возникновения пожара, и проливаются водой.

Екатерина Гуляева