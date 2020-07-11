К новым вершинам успеха

С первых лет обретения независимости развитию спорта в Казахстане

уделялось повышенное внимание. За эти годы построено множество спортивных комплексов, значительно возрос уровень профессионализма казахстанских спортсменов, что подтверждается их впечатляющими результатами на международных соревнованиях. Все эти достижения стали возможными благодаря поддержке Первого Президента РК – Елбасы

Нурсултана Назарбаева.

Впервые Казахстан как самостоятельное независимое государство участвовал в международных спортивных соревнованиях в 1991 году. На Олимпийских играх в Лиллехаммере в 1994 году дебютировала национальная сборная нашей страны. С тех пор

спортсмены завоевали свыше 60 олимпийских наград. Громко заявили о себе Геннадий Головкин, Дмитрий Баландин, Ельдос Сметов, Илья Ильин, Ольга Рыпакова, Александр Винокуров, Зарина Дияс, Юлия Галышева и многие другие казахстанские спортсмены.

– Ваши достижения способствуют укреплению престижа государства, – сказал Нурсултан Назарбаев на одной из встреч с победителями и призерами международных спортивных соревнований.

Визитной карточкой казахстанского спорта по праву считается бокс. По результатам Олимпийских игр именно боксёры принесли в копилку страны большее количество наград разного достоинства. Второе место по завоёванным медалям занимают тяжелоатлеты. Тройку лидеров замыкают легкоатлеты. Среди этих спортсменов немало восточноказахстанцев, что вызывает особое чувство гордости у земляков.

Например, олимпийская чемпионка, прима казахстанской легкой атлетики Ольга Рыпакова, которая специализируется на прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Она двукратный серебряный (2011, 2012 годов) и бронзовый (2015 год) призёр чемпионатов мира, чемпионка мира (2010 год), трёхкратная победительница Азиатских игр (2006, 2010, 2014 годов), бронзовый (2006 год) и серебряный (2010 год) призёр Азиатских игр, рекордсменка Азии. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, мастер спорта международного класса.

В качестве признания выдающихся заслуг спортсменки по инициативе Елбасы в Усть-Каменогорске построен легкоатлетический манеж Ольга Рыпакова, которому нет аналогов в Центральной Азии. К слову, в Восточном Казахстане в последние годы открылось более 300 новых спортивных объектов, что сделало регион лидером в стране по их количеству.

Олимпийская чемпионка поделилась воспоминаниями о том, как прошла ее первая встреча с Елбасы.

– Я помню, как мы волновались перед первой встречей, но, как выяснилось, переживать было не о чем, – рассказала Ольга Рыпакова. –

Нурсултан Абишевич был крайне спокоен, и его уверенность передалась всем нам. Для каждого из спортсменов он нашёл какие-то свои особенные слова. Я хорошо помню, как после победы на Олимпийских играх в Лондоне Нурсултан Абишевич поздравил меня. Эти минуты стали незабываемыми. В тот момент я ощутила невероятную гордость, что представляла на играх свою Родину – Республику Казахстан.

Также легкоатлетка отметила, что благодарна Нурсултану Назарбаеву за его чуткость, за то, что он всегда с готовностью откликается на все просьбы спортсменов и сделал очень многое, чтобы Казахстан стал кузницей новых чемпионов.

Еще одним перспективным видом спорта в Казахстане является волейбол. Начиная с 1991 года, спортсмены казахстанского классического и пляжного волейбола стабильно добиваются успехов на международной арене. Женская сборная Казахстана по классическому волейболу неоднократно становилась призёром чемпионатов Азии и Азиатских игр, Кубка Азии, принимала участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Успешно выступает на престижном Мировом Гран-При. Пляжные команды одерживали победы на чемпионатах Азии и Азиатских играх, принимали участие в мировых первенствах.

В Восточном Казахстане чемпионат Азии по волейболу среди женских клубных команд проходил дважды. Для проведения грандиозного мероприятия на площадке Дворца спорта им. Б. Александрова и в нескольких залах для тренировок провели полную модернизацию, соответствующую всем требованиям Азиатской конфедерации волейбола. Достойно представляет Казахстан на мировой арене четырехкратный чемпион страны – местная женская волейбольная команда «Алтай».

– Благодаря грамотно выстроенной политике Елбасы Казахстан признан мировым сообществом как успешное государство. Помимо значимых достижений в разных сферах, нашу страну узнают и по высоким спортивным результатам, – отметила капитан команды «Алтай» Сана Анаркулова. – От волейбольного сообщества выражаю особую благодарность Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву за особое внимание к спорту и повышение его значимости в современном обществе.

Одним из последних ярких спортивных достижений Казахстана стала завоёванная фристайлисткой Юлией Галышевой бронза на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. У нашей страны во фристайле и в могуле ещё никогда не было олимпийской медали, поэтому это историческая победа, которую высоко оценил Первый Президент страны.

– Каждый спортсмен волнуется перед выступлением. Я тоже прошла через это, когда выступала на зимних Олимпийских играх, – отметила Юлия Галышева. – Точно также волновалась год назад перед встречей с Первым Президентом страны – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. С человеком, который создал независимую, демократичную, процветающую, богатую страну, построил новый красивый город. Личностью, благодаря которой мы выступаем на международных соревнованиях под флагом независимого Казахстана.

Она особо отметила, что Казахстан в развитии спорта ни в чем не уступает другим странам. Для занятий спортом и физической культурой у нас созданы все необходимые условия. Таким образом, каждый ребенок при желании и горячем стремлении может стать олимпийским чемпионом.

По данным Министерства культуры и спорта РК, на сегодняшний день в республике создано свыше 125 профессиональных спортивных клубов, где занимаются физической культурой и спортом около 35 тысяч человек, из них на селе – порядка двух тысяч. В целом, в Казахстане больше четверти населения ведет активный образ жизни, увлекается спортом, к чему и призывает Нурсултан Назарбаев. Это повышает конкурентоспособность населения, ведь только здоровые, креативные, сильные духом люди смогут вести страну по пути успеха и новых достижений.

Камила Ботагамитова