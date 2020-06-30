К чему приводит безответственность

В Восточно-Казахстанской области растет число заболевших коронавирусной инфекцией.

Динамика роста зараженных COVID-19 наглядно показывает, что восточноказахстанцы легкомысленно относятся к соблюдению требований личной безопасности – не носят маски в общественных местах, не соблюдают социальную дистанцию, несвоевременно обращаются за медицинской помощью при появлении признаков респираторных заболеваний.

Результат халатного отношения налицо – за последнюю неделю значительно выросло количество заболевших. Средний темп прироста за неделю составил 8,3 процента. Особенно напряженная ситуация складывается в Семее и Усть-Каменогорске. Выше регионального показателя темп прироста заболевших в областном центре, за неделю он достиг 12,8 процента. В Семее он составил 6,3 процента.

При этом продолжает увеличиваться число зараженных. За последние сутки в Семее выявили 17 новых случаев, в Усть-Каменогорске – 9. Зафиксировано два новых летальных случая. Это житель Урджарского района 1963 г. р. и семейчанин 1958 г. р. У обоих пациентов были сопутствующие заболевания.

Безответственное отношение к предписанным требованиям и непонимание всей серьезности ситуации приводят к массовому заражению. Так, жительница поселка Асубулак поехала с мужем в Усть-Каменогорск на поминальный обед, где были еще 16 человек. Затем посетила район Алтай, где контактировала еще с двумя людьми. В результате заразились семь человек.

Восточноказахстанцы продолжают проводить семейные мероприятия с большим количеством людей. В Семее один из семейных выездов на природу повлек за собой заражение 35 человек. В другом случае из двух семей после празднования дня рождения заболели девять человек.

Анализ ситуации показывает, что большинство инфицированных – люди с высоким уровнем социализации, посещающие места массового скопления людей и пренебрегающие требованиями санбезопасности. Есть случаи заражения от бессимптомных больных, которые своевременно не самоизолировались.

Всего число заболевших в Восточном Казахстане за июнь увеличилось в 4,2 раза. По состоянию на 29 июня по области зарегистрировано 742 подтвержденных случая коронавирусной инфекции с симптомами.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в ВКО продолжены ограничительные мероприятия. Действуют правила передвижения пешеходов и личного транспорта по принципу четный-нечетный день. Это позволяет на 50 процентов сократить транспортные потоки и массовые скопления людей.

В начале эпидемии жесткие меры позволили области долгое время находиться на последней строчке по количеству зараженных в республике. Ослабление карантина, запуск ж/д и автобусного сообщения, расширение транзитных перевозок, активное передвижение граждан как внутри области, так и из других регионов способствовали дальнейшему распространению коронавируса и новым вспышкам.

Если в апреле было развернуто 100 инфекционных коек, то на сегодняшний день их число достигло 499. Процент заполняемости коечного фонда для больных COVID-19 по области составил 51 процент. В Усть-Каменогорске этот показатель составил 72 процента, в Семее – 69 процентов. Также дополнительно закуплено 50 аппаратов ИВЛ, 10 передвижных рентген-аппаратов, СИЗы и экспресс-тесты. Если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, то придется увеличивать коечный фонд за счет других стационаров.

Стоит отметить, что исход борьбы с коронавирусной инфекцией зависит не только от врачей, но и от каждого из нас. Необходимо с пониманием подойти к ограничительным мерам и строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. По возможности не выходить из дома и не подвергать себя и своих близких опасности.

Врачи советуют придерживаться элементарных правил: воздержаться от посещения мест массового скопления людей, использовать защитные маски, избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми с признаками ОРВИ, тщательно мыть руки и использовать антисептик, дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, ограничить тесные объятия и рукопожатия, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.

Чтобы остановить COVID-19, необходим вклад каждого. Давайте вместе прервем цепочку заражения. Берегите себя и своих близких.

Татьяна Кравченко