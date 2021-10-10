Итоги щедрой осени

О развитии сельского хозяйства в Семее рассказал на пресс-конференции руководитель городского отдела сельского хозяйства Нурлан Шакабаев.

– В эксплуатацию введены два инвестиционных проекта на 7,66 миллиарда тенге, из них 159,1 миллиона тенге – на строительство оросительных систем в ТОО «Агрофирма Приречное», 7,5 миллиарда тенге – на строительство маслоэкстракционного завода по производству растительных масел ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP». А также реализован инвестиционный проект на 215 миллионов тенге по выпуску товарного яйца ТОО «SEMEI QUS», произведено 3,4 миллиона штук яиц, – рассказал Нурлан Шакабаев.

Стоит отметить, что в этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур по Семейскому региону составила 15720 гектаров. На сегодняшний день полностью убраны зерновые и бахчевые культуры, окончена уборка подсолнечника, убрано более 3000 гектаров картофеля, около 1500 гектаров овощей. В целом на проведение осенне-полевых работ и заготовку кормов сельхозформированиям региона выделено 705 тонн удешевлённого дизельного топлива по цене 180 тысяч тенге за тонну.

– В рамках реализации Комплексного плана развития города Семея на 2021 –2022 годы запланировано строительство откормочной площадки на 1000 голов в Алгабасском сельском округе. Хозяйством завершён начальный этап строительства откормплощадки на 200 голов, в 2022–2023 годы – последующее расширение до 1000 голов и завершение реализации проекта. Для реализации потенциала породного преобразования в 2021 году запланировано поставить на откормочные площадки 1500 голов бычков. Сдача бычков на откормочные площадки началась с 1 октября. В текущем месяце планируем довести до 800 голов, или до 53 процентов от плана, – рассказал Нурлан Шакабаев.

Также продолжается работа по сбору молока с частных подворий. Как отметили на пресс-конференции, с начала года закуплено 1210,9 тонны молока. На сегодняшний день загруженность молокоперерабатывающих предприятий составляет 60 процентов. Молокоперерабатывающие предприятия города поставляют свою продукцию объектам образования, здравоохранения, предприятиям и населению города.

Флора Левина

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Семей