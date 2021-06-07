Итоги квартала

В Катон-Карагайском районе подведены результаты работы за четыре месяца нынешнего года. Объём валовой продукции сельского хозяйства составил 5,6 млрд тенге. Динамика роста составила 117 процентов по сравнению с аналогичным отчётным периодом прошлого года.

Завезено более 200 голов крупного рогатого скота чистых кровей и высокой продуктивности. По официальным данным, финансирование осуществлялось по известным госпрограммам, а также из средств крестьян и фермеров.

В первом квартале отмечен рост производства мяса, молока и яиц. Возросло поголовье крупного рогатого скота, овец и коз, лошадей, птицы, свиней. Характерно, что в сёлах района растёт интерес к развитию растениеводства и животноводства. Поскольку продукты питания сейчас в цене, повышается спрос на качественную натуральную сельскую продукцию. Безошибочным индикатором здесь является потребность в ней со стороны гостей и туристов.

В районе с началом туристического сезона заметно оживляется торговля, сфера всевозможных услуг, которые оказывает приезжим местное население. Характерно, что в этом направлении есть ещё неосвоенные выгодные ниши. Особенно востребованы услуги гостевых домов, а также гостиниц, баз отдыха, кемпингов, где можно обустроиться, переночевать, отдохнуть и воспользоваться программами прогулок, туров, конных, пеших походов и экскурсий.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников

Катон-Карагайский район