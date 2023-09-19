История работы: электронный формат

Перевести в электронный формат заключение коллективных трудовых договоров на предприятиях, в учреждениях и организациях ВКО – одна из задач, которая стоит перед трёхсторонней комиссией по регулированию трудовых отношений в регионе.

Как пояснила руководитель отдела контроля трудовых отношений областного управления государственной инспекции труда Галия Токтасынова, Соглашение между акиматом ВКО, областными объединениями профсоюзов и объединениями работодателей, заключённое на 2021 – 2023 годы, чётко определяет позиции всех заинтересованных сторон по основным направлениям социально-трудовых отношений.

Отметим, что на текущий момент в Восточно-Казахстанской области заключены 5396 коллективных договоров. Этот показатель составляет 73,7% от общего количества действующих предприятий на территории области.

Соглашение гарантирует работникам предприятий, учреждений и организаций области обеспечение эффективного функционирования рынка труда, повышение уровня занятости населения, создание новых рабочих мест, сохранение и развитие кадрового потенциала. И за последние годы документ показал свою эффективность в вопросах регулирования трудовых отношений.

Однако сегодня стоит задача постепенного перевода заключения трудовых договоров в электронный формат, что поможет значительно упростить все связанные с этим шагом формальные процедуры и, в то же время, обеспечить прозрачность трудовых отношений.

– Постепенно, по мере накопления данных, будет ощущаться и социальный эффект – это ведение истории трудоустройства работника; формирование личного дела через интеграцию с информационными системами государственных органов; сохранность данных и создание достоверного источника по трудовой деятельности того или иного гражданина, – пояснила Галия Токтасынова.

Все заключённые трудовые договоры будут храниться в Единой системе учёта трудовых договоров (ЕСУТД). Это поможет значительно упростить процедуру трудоустройства, так как людям не потребуется больше бегать по различным инстанциям, собирая необходимые документы и справки. И это только одно из преимуществ. Главным же является факт наличия самого трудового договора, который гарантирует защиту от социальных рисков.

– В соответствии с пп. 27 п. 2 ст. 23 Трудового кодекса РК, работодатель обязан своевременно вносить информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в него изменениях и дополнениях в ЕСУТД, – подчеркнула Галия Токтасынова.

При этом у каждого казахстанца есть возможность проверить всю информацию о своих трудовых отношениях и проследить правильность заполнения документов в трудовой истории, зайдя в личный кабинет электронного правительства. Все текущие данные можно проверить в разделе «Трудовая деятельность», где отображается название предприятия, дата заключения, номер договора и должность работника.

В 2023 году доля зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров должна достигнуть ста процентов, то есть осталось ещё совсем немного времени, чтобы занести все данные о трудовых договорах в ЕСУТД.

По словам Галии Токтасыновой, на сегодняшний день в Единую систему учёта трудовых договоров из запланированных 195517 внесено 179637 (92%), по предприятиям из 15906 подключено 13383 (84%).

– Мы просим работодателей активизировать работу по внесению электронных трудовых договоров на портале «Электронная биржа труда» (hr.enbek.kz), – проинформировала Галия Токтасынова.

В случае выявления неисполнения работодателями обязанностей по внесению сведений в ЕСУТД, за допущенное нарушение, согласно п. 4 ст. 193 Трудового Кодекса РК, выдаётся обязательное для исполнения работодателями предписание со сроком устранения. Если же оно не исполнено в указанные сроки, то материалы дела будут направлять в судебные органы для привлечения к административной ответственности.

Екатерина Гуляева