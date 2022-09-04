Исполнить песню и свою мечту!

В Усть-Каменогорске прошёл конкурс «Өскемен дауысы», по итогам которого определили обладателя лучшего голоса областного центра.

О том, что в городе пройдёт отбор непрофессиональных певцов, организаторы объявили ещё в начале прошлого месяца. В период с 8 по 19 августа проводился приём заявок всех желающих в возрасте от 17 до 50 лет. Основным условием участия являлось отсутствие профессионального вокального образования, ведь цель проекта как раз и состояла в том, чтобы выявить талантливых людей среди обычных жителей Усть-Каменогорска.

Однако продемонстрировать свой талант на конкурсе захотели не только устькаменогорцы, но и жители Тарбагатайского, Курчумского и ещё нескольких районов нашей области. Ребята просто увидели объявление в Инстаграм и решили испытать свою удачу.

По итогам отборочного тура, в котором приняли участие 52 человека, на Гала-концерт было отобрано 20 конкурсантов. Один из участников в день выступления выбыл из конкурса по семейным обстоятельствам, поэтому борьба за главный приз прошла между 19 конкурсантами. Каждый из них, несмотря на волнение, на сцене выложился по полной. Ведь нужно было не просто исполнить выбранную песню, но «прожить» её, наполнив эмоциями и установив живой контакт с публикой.

– Дорогие конкурсанты и гости мероприятия, сейчас момент сложного выбора для жюри. И пока они принимают решение, хотела бы поблагодарить за помощь в проведении концерта всех организаторов конкурса, музыкальную студию «Амадей», спонсоров проекта, а также участников за смелость и талант. Все они непрофессиональные певцы, поэтому особенно приятно видеть их на этой сцене, – отметила заместитель акима города Усть-Каменогорска Ирина Смит после завершения конкурсных номеров.

Оглашения результатов с большим волнением ждали все – конкурсанты, те, кто пришёл их поддержать, и зрители Гала-концерта. В ожидании окончательного решения конкурсной комиссии незабываемую музыкальную паузу зрителям подарила преподаватель вокала в студии «Амадей» Эвита Черепанова.

В состав компетентного жюри вошли: лауреат республиканских и международных конкурсов, вокалистка группы «IN CORO», преподаватель класса хорового дирижирования Асель Темирова; солистка, лауреат республиканских и международных конкурсов, обладатель почётной медали Н.А. Назарбаева Ақмарал Толеужанова; выпускник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, солист КГКП «Ертіс концерт» Жанат Бисимбаев; руководитель отдела внутренней политики города Усть-Каменогорска Аяужан Ашимова и представительница главного спонсора мероприятия Елена Вотинцева. Они очень долго совещались, и, казалось, не спешили порадовать результатами замершую в томительном ожидании публику.

И всё же момент истины настал. Ведущие под громкие аплодисменты огласили список победителей. Почётное третье место присудили 22-летнему учителю физкультуры Мирасу Ерболову, исполнившему композицию Джо Кокера My father’s son. Второе место заняла 22-летняя магистрантка, будущий политолог Еркежан Нурмухамбетова за исполнение «I Surrender».

Главный приз взяла студентка юридического факультета ВКУ имени Сарсена Аманжолова, 21-летняя Амина Сержанова.

– Я пришла на конкурс, не зная, что меня ждёт. Думала, соберутся профессионалы, и дальше отборочного тура не пройду. Но рада, что всё же решилась участвовать в проекте, ведь музыка важна для меня. Когда выступаю перед зрителями, забываю обо всём на свете, чувствую, что сцена – это моё призвание. Когда пою, мне кажется, мелодия идёт из самого сердца, – говорит победительница «Өскемен дауысы». – Петь в этом проекте для меня было волнительно, ведь у моих конкурентов достаточно сильный вокал. Мы до последнего не знали, кто победит. Я очень хотела исполнить на этой сцене песню и… свою мечту.

С Аминой согласны остальные конкурсанты, все они выразили благодарность организаторам и спонсорам конкурса, а также педагогам по вокалу. Между отборочным туром и выступлением прошло всего пять дней, но за это время с каждым участником и его песней работали специалисты в музыкальной студии.

Конкурс «Өскемен дауысы – 2022» объединил людей разных возрастов и профессий – маму в декрете и учителя с активной жизненной позицией, торгового представителя и офицера Нацгвардии, будущую журналистку и акушерку. Они нашли в себе смелость впервые выступить на профессиональной сцене и показать свои таланты, позволить всем услышать их прекрасные голоса. И, конечно же, нашли новых друзей.

Теперь жители города с нетерпением ждут очередных проектов и конкурсов, чтобы вновь попытать удачу и, возможно, исполнить не только песню, но и свою мечту.

Аяужан Утеулинова

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