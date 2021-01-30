Инвестиции в сферу переработки 

В сельском хозяйстве Восточно-Казахстанской области намерены развивать предприятия перерабатывающей отрасли. Это региону необходимо и выгодно с самых разных точек зрения.

В ВКО необходимо развивать собственные бренды и последовательно наращивать экспортный потенциал. То, что выгоднее продавать не сырьё, а готовый товар с высокой добавленной стоимостью, знает каждый фермер или крестьянин. Что касается местных брендов, тут тоже есть заметный потенциал, требующий своего раскрытия. Визитной карточкой региона справедливо считается целый ряд продукции сельского хозяйства. Это мясо, молоко, зерно, овощи, крупы, мёд, картофель, пантовая продукция. Особое значение имеет органическое, то есть натуральное происхождение продуктов питания, они высоко котируются при экспорте на внешние рынки.

В последнее время в области взят курс на развитие рыбоводства и рыболовства. Возрождаются традиции, а также внедряются новинки, и ещё делается акцент на развитии аквакультуры. Это общая мировая тенденция, приносящая успех рыбоводам. В Казахстане, и в ВКО в частности, подобная сфера экономики получила новый импульс в 2020 году на основе исполнения поручений Главы государства, Правительства РК, активно реализуемых в регионе.

В прошлом, 2020 году агропромышленный комплекс области продемонстрировал неплохие результаты. В частности, увеличилось поголовье крупного рогатого скота и лошадей. Несмотря на влияние пандемии коронавируса, удалось добиться роста объёмов производства мяса, яиц и молока. Однако, как отметил на заседании областного акимата глава региона, нужно не останавливаться на достигнутом уровне, а идти дальше.

– В сельскохозяйственной отрасли необходимо делать упор на переработку продуктов агропромышленного комплекса, – сказал Даниал Ахметов. – Мы завершаем строительство двух крупных маслоперерабатывающих заводов, провели реструктуризацию существующих посевных площадей, предусмотрев их увеличение в сторону масличных культур.

Очевидно, что именно сфера переработки выглядит наиболее привлекательной для привлечения инвестиций в сельское хозяйство области. Поэтому сегодня аграриям и переработчикам необходимо развивать свой бизнес с учётом требований не только казахстанского рынка, но и экспортных предпочтений соседних стран – Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Руководство области настойчиво и последовательно проводит работу в этом направлении. Пилотный проект по развитию молочного животноводства, производству как молока, так и готовых молочных изделий приносит плоды. В конце прошлого года две большие партии племенного скота молочного направления доставлены в Восточный Казахстан от поставщиков из Германии и Нидерландов. Здесь интересен упор на крупное производство, выпуск продукции в промышленных объёмах. Крупные партии товаров или продуктов питания представляют интерес для солидных участников рынка на международном уровне.

Аграрии Востока берут в расчёт, что под боком у них находится ёмкий рынок сбыта двух соседних стран: России и Китая. В Поднебесной имеется огромный спрос на соевую продукцию. Не случайно в регионе учёные и практики усиленно работают над новыми сортами сои. В этом отношении показателен пример южных территорий. В Зайсанском районе также повышенное внимание к этой масличной культуре. С каждым годом сельчане стараются увеличивать их посевы, поскольку имеются необходимые условия и возможности для успешного возделывания.

Недавно «Рудный Алтай» сообщил отличную новость. После длительного перерыва возобновило работу предприятие по переработке кожевенного сырья в Семее. Что это означает для сельских тружеников? В первую очередь, что снова появился спрос на кожсырьё. Проще говоря, на шкуры различного скота, которые не находили сбыта. Являлись просто бросовым материалом для свалки. Между тем из этого ценного сырья при должном подходе к делу получают кожу разных сортов для обуви и одежды, а также производства других товаров, мебели и так далее.

Комплексный подход позволит получать и другие виды продукции – полезные вещества, иметь не менее весомый доход. О чём и говорят специалисты предприятия. В этом и заключаются выгоды глубокой и комплексной переработки сельхозсырья.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции