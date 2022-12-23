История успеха длиною в четверть века

В Акшатауском сельском округе Аягозского района на протяжении многих лет действует крестьянское хозяйство «Қоңыр». Инициатором создания сельхозформирования в 1995 году стал местный житель Айтказы Ахметов.

Остановимся на некоторых фактах из биографии главы крестьянского хозяйства. Айтказы Ахметов родился и вырос в селе Акшатау. После окончания Кызылкиянской общеобразовательной средней школы два года прослужил в армии. По возвращении домой прошёл обучение в Семипалатинском техникуме автомеханики. Затем сразу же стал механиком в Акшатау, работал заведующим автогаражом. Были и дни, когда он садился за руль трактора. Также в одно время герой нашей статьи трудился заведующим фермой в совхозе.

За все эти годы Айтказы Ахметов хорошо зарекомендовал себя и получил весомую награду по тем меркам. К примеру, в 1969 году от совхоза он получил мотоцикл «Урал», а в 1974 году уже управлял своим легковым автомобилем «Москвич». Также А. Ахметову предоставилась возможность посетить Московскую Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ), где ему вручили золотую медаль. К слову, такой награды удостаивались только те, кому удавалось достичь высоких результатов в работе.

– Настал момент, когда старая система разрушилась, и из центра перестало поступать финансирование. На замену этому пришла рыночная экономика. Мы поняли, что былой порядок вещей уже не вернётся. Конечно, были ошеломлены, поразмышляв, решили основать собственное крестьянское хозяйство. В самом начале у нас было всего 200 овец, 70 коров и 20 лошадей. С тех пор прошло 25 лет. В настоящее время поголовье скота намного увеличилось. Овец стало около 3000, коров – 300, а лошадей – больше 200, – рассказал глава крестьянского хозяйства «Қоңыр» Айтказы Ахметов.

Это, безусловно, ощутимые результаты. Однако на этом крестьянское формирование из Акшатауского сельского округа останавливаться не собирается. Впереди немало трудовых задач и целей.

Следует также отметить, что КХ «Қоңыр» активно пользуется мерами поддержки, предоставляемыми со стороны государства, – ежегодно получает субсидии для занятия животноводством.

– Овцеводство издревле считается одной из основных отраслей традиционного животноводства. Наши предки знали все тонкости этого дела, занимались им умело и со знанием. В те времена человек тесно связывал своё существование и благополучие с разведением этих животных. Не удивительно, что овцеводство играет важную роль и в современном Казахстане. Как гласит народная мудрость: «Мал өсірсең – қой өсір, өнімі оның көл – көсір», что в переводе означает «Решишь разводить скот – разводи овец, прибыли от них не счесть», – говорит наш собеседник.

Оба сына Айтказы Ахметова пошли по его стопам. Мерхат Ахметов возглавляет крестьянское хозяйство «Шәрбану», а Мухаметказы Ахметов – «Рахат». Отец, имеющий немалый опыт работы в сфере животноводства, помогает им, даёт советы.

Помимо сыновей вместе с женой Розой они воспитали двух дочерей. Сейчас супруги стоят во главе большой и дружной семьи, радуются победам детей и внуков, а ещё с удовольствием продолжают дело всей жизни.

Берикхан Тайжигит, перевод Гульжан Естаевой

Аягозский район