Сложно, но возможно

В Глубоковском районе впервые собрали урожай арбузов. Экзотическую для здешних мест ягоду в промышленных масштабах вырастили впервые.

В селе Уварово, вдоль берега реки Иртыш, раскинулись поля, на которых сразу и не заметишь непривычные для нашего климата полосатые спелые ягоды. Крестьянским хозяйством «Амре» здесь впервые выращены арбузы и, что немаловажно, без применения химикатов.

По словам главы КХ Сакена Канапьянова, первый урожай дался нелегко.

– Для выращивания арбузов нужны специальные агрохимические показатели: РН, чтобы почва не была кислой, содержание фосфора, калия и так далее, – рассказывает бахчевод. – Согласно этим рекомендациям, мы и подбирали участок. Вдоль Иртыша земля песчаная, плодородная, много подземных вод – это то, что нужно арбузам. К тому же местные старожилы рассказали, что в 50–60-х годах прошлого века именно на этом поле выращивали арбузы и дыни.

Сакен Канапьянов приехал в Прапорщиково в 90-х годах из Уланского района. Бухгалтер-экономист по образованию много лет проработал по специальности на разных должностях. В 2008 году решил заняться выращиванием картофеля. Посещал семинары и конференции на тему овощеводства, изучал доступную литературу, зарегистрировался на форумах, где земледельцы делятся своими знаниями и опытом. Получив необходимый багаж знаний, арендовал землю и приступил к новому для себя делу.

– На тот момент одной из малоосвоенных ниш сельского хозяйства было овощеводство, – продолжает земледелец. – Спрос, как известно, рождает предложение. Начал выращивать картофель и продавать его местным жителям по цене ниже рыночной. В первое время арендовал землю, а в 2012 году уже основал своё хозяйство.

Получив от государства землю в аренду на 49 лет, часть её аграрий отвёл под сенокосные угодья, на 1,5 га занялся выращиванием картофеля, на 0,5 га – огурцов. Наладил систему капельного орошения. Построил склад для хранения урожая, приобрёл технику и приспособления для возделывания земли и выращивания овощей. А в этом году он впервые попробовал вырастить арбузы.

– Бахчевые культуры требуют особых подходов в возделывании. Не обошлось, конечно, без агротехнических ошибок. Но, думаю, в следующем году мы учтём все недочёты и соберём урожая значительно больше, – уверен Сакен Канапьянов.

Валовой сбор арбузов в хозяйстве составил 25 тонн. Объёмы, конечно, небольшие, но в планах – наращивать производство.

– Наши арбузы на сто процентов натуральные – без химикатов, нитратов, пестицидов и гербицидов. Об этом говорит и их вес: самый большой арбуз – не больше восьми килограммов, – отмечает бахчевод.

Спелые, вкусные и ароматные плоды, выращенные на родной земле, сразу нашли своих покупателей. Практически за несколько дней весь урожай был распродан.

– В будущем планирую открыть точку продажи своей продукции. Для этого необходимо получить разрешение на аренду земли. Если всё получится, то глубочане смогут покупать овощи и арбузы, что называется, из первых рук. Это, несомненно, будет выгодно всем, – поделился планами предприниматель.

По его словам, внезапно подскочившие цены на картофель этим летом говорят о необходимости поддержки отечественного производителя. Об этой проблеме напоминают и цены на сезонные огурцы, которые на прилавках рынков стоили в 2,5 раза выше закупочной стоимости. Для того чтобы не потерять прибыль от урожая огурцов, аграрий в этом году впервые занялся их засолкой, для этого приобрёл пищевые бочки. Соления от КХ «Амре» будут реализовываться на вес в местных магазинах.

– Думаю, это маленький шажок в сторону перерабатывающей деятельности. Вообще, считаю, что в аграрном секторе нашего региона много возможностей для производства готовых продуктов, а не только сырья. Но, к сожалению, этому уделяется недостаточно внимания.

Ещё один актуальный вопрос для земледельца – катастрофическая нехватка рабочих рук.

– Молодёжь сегодня не хочет работать в поле, это печально, – отмечает он. – Стране нужны трактористы, механизаторы, земледельцы и просто люди, любящие родную землю и желающие возделывать её, кормить страну.

Глава КХ «Амре» обеспечивает постоянной работой трёх жителей села, в агросезон нанимает до 15 человек. С началом пандемии рабочих рук стало особенно не хватать. Летом приезжал помогать сын Амре, в честь которого, кстати, и названо хозяйство. Он – курсант военной академии города Петропавловска.

У Сакена Расуловича есть ещё две дочки – 14-летняя Амина и первоклассница Алтынай.

– Своим детям всегда внушаю, что деньги отдавать легко, это бумага. К труду нужно приучаться с детства, – говорит Сакен Канапьянов. – К этому призываю и молодёжь. Сегодня столько современных технологий в сельском хозяйстве! Для их освоения нужны молодые умы, энергичные и целеустрёмленные личности, которые не боятся работы. Было время, когда я спал по два часа в сутки. С четырёх утра прокапывал ряды картошки, к восьми привозил работников для сбора, загружал мешки, перебирал, увозил на склад, и так – до поздней ночи. Но это стоило того. Видеть плоды своего труда – непередаваемая радость!

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива С. Р. Канапьянова

Глубоковский район