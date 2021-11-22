Праздник у аграриев

Осень для всех тружеников аграрной отрасли Восточного Казахстана является временем подведения итогов минувшего сельскохозяйственного сезона.

Накануне своего профессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства – фермеры и крестьяне анализируют то, что уже сделано, и строят планы на будущее.

В населённых пунктах Уланского района проходят торжественные мероприятия, на которых чествуют лучших тружеников и руководителей сельхозформирований. В них принимают участие представители районного акимата, областного управления сельского хозяйства, отраслевой профсоюзной организации, выражая признательность сельчанам за упорный труд, любовь к родной земле, постоянную помощь землякам, взаимную выручку.

В числе самых знатных и опытных аграриев уланцы называют руководителя ТОО «Агро-Бам» Жаксылыка Касенова из села Отрадное. За плодотворную работу, высокие производственные показатели, решение социальных вопросов он отмечен нагрудным знаком «Отличник сельского хозяйства» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Почётный знак вручён ему руководством района в торжественной обстановке.

В Уланском районе есть немало талантливых и трудолюбивых руководителей крестьянских и фермерских хозяйств. Многим известны имена Василия Гладышева, Анатолия Баркова, Асвада Усмаева и других земляков, в адрес которых звучат слова поздравлений и пожеланий здоровья, счастья, добра и новых успехов.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников

Уланский район