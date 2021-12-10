Фермерские будни

Фермерское хозяйство Бекзатхана Килимхана не относится к крупным, но и оно вносит свой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Курчумского района.

Таких фермерских хозяйств в районе большинство. Бекзатхан приехал на историческую родину в 2010 году. До этого он проживал с родными в Кабинском районе Китая. В Казахстане они с матерью и младшим братом решили пустить корни в селе Сарыолен, что находится недалеко от Курчума.

Долго размышлять над тем, куда приложить свои силы на новом месте, братья не стали: они занялись привычным для них делом – скотоводством. Имеющийся на руках капитал использовали на покупку трёх десятков овец местной породы. Прибавили к ним пять коров. С этого началось хозяйствование на новом месте.

Получив землю, построили на территории своей усадьбы новое помещение для скота. Год от года удавалось приумножать поголовье. На сегодняшний день его достаточно, чтобы удовлетворять нужды семьи. По словам Бекзатхана, нынешняя конъюнктура рынка сложилась так, что взрослый баран реализуется в среднем по цене 60 тысяч тенге, а годовалый молодняк, его называют токты, – по 40 тысяч тенге. Куда дороже стоит крупный рогатый скот.

По словам сельского труженика, летом они отправляются со стадом на джайляу. На высокогорных обильных пастбищах скот быстро «поднимается», нагуливает жир. По осени спускаются в низины. Самый трудный и ответственный период – зимний. Важно иметь хороший запас кормов. Над этой задачей трудятся уже с июля, захватывая и часть осени. Нынче на подворье фермера возвышается добрая скирда сена.

Завершая разговор, Бекзатхан признался, что больше всего его радует возвращение на казахстанскую землю. Это придаёт силы для неустанного труда.

Бек Нигметов

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Курчумский район