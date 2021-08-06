Техника и люди на лугах

В Кокпектинском районе ведётся массовая заготовка кормов, в которую включились как крупные фермерские хозяйства, так и владельцы личных подсобных хозяйств. На площади в 8400 гектаров сделан первый укос многолетних трав.

Засуха не обошла эти земли стороной: полученная зелёная масса оказалась на 30 процентов меньше, чем в благополучные годы. По информации отдела сельского хозяйства, общая площадь возделываемых на территории района многолетних и однолетних кормовых трав, кукурузы на силос составляет 14 500 гектаров. Отдача посевов зависит от «небесной канцелярии». Такая же картина на лугах, где заготавливаются естественные травы.

Мелким и крупным хозяйствам придётся менять тактику действий в нынешнюю кампанию. По информации отдела сельского хозяйства района, предстоит заготовить 172 тыс. тонн сена, 13 тыс. тонн сенажа, 4,5 тыс. тонн силоса. Кормозаготовка набирает темпы. Основной фронт работ в эти дни на участках с естественными травами.

В районе создан штаб по координации кормозаготовительной кампании. В качестве резерва на случай недобора нужного объёма кормов рассматриваются покосы в лесном фонде, а также другие неиспользуемые ранее участки. Главная задача – оказать помощь кормозаготовителям, в особенности тем, кто пострадал и не имеет больших производственных ресурсов, не допустить искусственного завышения цен на корма.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Кокпектинский район