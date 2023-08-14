Интересы всех сторон будут учтены

Региональные власти вместе с родительской общественностью рассматривают варианты компромиссного решения спорной ситуации с размещением учащихся гимназии «Шанырак» и 11 школы города Риддера.

Встречу с представителями двух школ и родительской общественности сегодня утром провёл заместитель акима ВКО Дархан Сапанов.

Напомним, в ходе недавней рабочей поездки в Риддер с родителями учащихся «Шанырака» встречался аким области Ермек Кошербаев. Тогда глава региона дал поручение акиму города и управлению образования ВКО детально разобраться в проблеме и предложить оптимальные сценарии её решения, учитывая интересы всех заинтересованных сторон.

Сегодня Дархан Сапанов выслушал обе стороны, и теперь при содействии региональных властей их представители соберутся за круглым столом, чтобы обсудить важные моменты и постараться прийти к компромиссу.

Мы будем следить за дальнейшим развитием событий.