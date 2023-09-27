Игра на поражение

Выездная серия игр с узбекским клубом Humo стала для ХК «Торпедо» проигрышной, ни в одном матче наши спортсмены не смогли одержать победу.

Однако даже проигрыши не помешали «торпедовцам» забрать два очка и остаться на второй строчке в турнирной таблице.

Как сообщает пресс-служба клуба, в первой игре основное время матча сложилось вничью. Правда, в конце третьего периода наши хоккеисты играли в большинстве «пять на три», но реализовать это преимущество не смогли. В серии буллитов победу хозяевам принёс точный бросок Ильи Назаревича. Стоит отметить уверенную игру Андрея Янкова, часто выручавшего команду в сложных моментах.

– Мы смогли держать натиск, несмотря на то, что Humo очень быстро переходит из обороны в атаку, – сказал Станислав Тунхузин после первого матча. – Это очень сильные соперники, и нам удалось первыми довести игру до серии буллитов.

В пресс-службе клуба также отметили, что на второй матч команды вышли с минимальными изменениями в составе, а большая часть нагрузки выпала на вратарей. Если днём ранее команды сыграли по нулям в основное время, то теперь зрители увидели четыре заброшенные шайбы по итогам 60 минут. Причём, первыми отличились «торпедовцы»: Антон Злобин при розыгрыше большинства мощным броском поразил ворота Humo.

Хозяева отыгрались в самом начале второго периода, а в дебютном отрезке заключительной трети вышли вперёд. В ответ молодой Максим Базанов убежал к воротам «крылатых» и мастерски перехитрил вратаря – 2:2. В овертайме судьбу встречи мог решить Саян Данияр, но не реализовал штрафной бросок. Humo не стал доводить дело до буллитов, и Свинцицкий завершил позиционную атаку точным броском.

– Игра могла сложиться и в другую сторону: как в лучшую для нас, так и в худшую, – сказал главный тренер команды «Торпедо» Александр Шахворостов. – Не самый плохой выезд у нас получился, узбекский клуб – это очень серьёзный соперник.

Несмотря на поражения в выездной серии, главный тренер акцентировал внимание на том, что целью команды в этом сезоне является Кубок PRO Ligasy.

Мария Симонова