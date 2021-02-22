«Хранитель» арсенала

Арсенал оружия изъяли полицейские у жителя Восточно-Казахстанской области.

Факт незаконного хранения оружия и боеприпасов стражи порядка выявили во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Кару». Так, в ходе обыска у жителя Кокпектинского района они обнаружили и изъяли четыре одноствольных и двуствольных ружья разных калибров, 16 патронов, патронташ на 18 гильз и нож в чехле.

– Следственно-баллистическая экспертиза показала, что изъятые предметы являются боеприпасами для нарезного спортивно-охотничьего оружия и пригодны для выстрелов, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев. – Нож является охотничьим колюще-режущим холодным оружием, изготовленным заводским способом.

Отметим, что в отношении жителя Кокпектинского района начато досудебное расследование по статье 287 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия и боеприпасов». Ему грозит наказание в виде штрафа до пяти тысяч МРП либо исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Александра Исаева

Фото из открытых источников

Кокпектинский район