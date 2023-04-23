В Усть-Каменогорске прошёл первый областной турнир по шахматам среди ветеранов региона. В двухдневном спортивном состязании приняли участие 11 мастеров шахмат из десяти районов области.

В Доме дружбы – центре общественного согласия завершился первый областной шахматный турнир среди ветеранов городских и районных ветеранских организаций.

В нём приняли участие шахматисты из района Самар, Тарбагатайского, Глубоковского, Шемонаихинского, Уланского, Зайсанского, Курчумского и Катон-Карагайского районов, а также поклонники этого вида спорта из Усть-Каменогорска и Риддера.

Организатором турнира выступил Восточно-Казахстанский областной филиал РОО «Организация ветеранов».

– Своим примером мы хотим показать молодёжи, что возраст не помеха для тех, кто стремится жить полноценно, – отметил председатель областного Совета ветеранов Айтказы Шерубаев. – Мы всегда в строю, ведём активный образ жизни. В некоторых районах подобные спортивные встречи проводят с участием опытных шахматистов и молодых начинающих игроков, даже школьников. Большую благодарность хотим выразить акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову, районным акиматам за поддержку и помощь в организации турнира.

Турнир проходил в два этапа. В первом провели локальные баталии на базе районных и городских советов ветеранов, победители приняли участие во втором туре шахматного состязания уже в областном центре.

Двухдневное соревнование в Усть-Каменогорске организовали в формате так называемых «быстрых шахмат». На тур каждому участнику отводилось не более 15 минут. Поэтому игры проходили в атмосфере повышенной ответственности и эмоционального подъёма.

– Мы проводим соревнования по шахматам среди ветеранов в возрасте старше 60 лет, – комментирует член судейской коллегии турнира, председатель Совета ветеранов спорта Усть-Каменогорска Анатолий Кримых. – Это первое масштабное мероприятие, в котором приняли участие шахматисты из районов. Но мы надеемся, что оно станет традиционным, ежегодным.

По словам жюри, все игроки с большим энтузиазмом садились за шахматные доски. Для каждого из них это стало целым событием – представлять свой район на областном турнире.

По итогу напряжённых шахматных баталий определились шесть победителей. Первое место заняли Дуйсенгали Кушкенов (Уланский район) и Виктор Лавренц (Усть-Каменогорск). Второе место завоевали Амангельды Кусаинов (Катон-Карагайский район) и Николай Чернов (Риддер). Почётное третье место присудили Оралгазы Кизатову (Усть-Каменогорск) и Василию Скраглёву (Шемонаихинский район).

Победителям вручили дипломы и денежные призы.

Лилия Дроздова