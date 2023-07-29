Химическая формула успеха

Восточноказахстанский школьник Бекболат Мамырбеков вошёл в тройку лучших на международной олимпиаде по химии.

С 19 по 24 июля в Цюрихе (Швейцария) прошла международная олимпиада по химии IChO-2023. В интеллектуальном состязании приняли участие более 350 одарённых школьников из 88 стран мира. В их числе четверо ребят из разных областей нашей страны. С престижного соревнования они привезли одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

Наш регион представлял ученик 11 класса Восточно-Казахстанского областного специализированного лицея «Білім-Инновация» для одарённых детей города Усть-Каменогорска Бекболат Мамырбеков. На олимпиаде он занял третье место.

Юный химик является многократным победителем республиканской олимпиады школьников, двукратным бронзовым призёром международной Менделеевской олимпиады, серебряным призёром международной олимпиады «Туймаада». О его достижениях, к слову, мы уже рассказывали читателям в прошлых номерах «Рудного Алтая».

– Химия – очень интересный предмет, это наша жизнь, – поделился он. – Ведь в мире всё состоит из молекул и атомов. Когда стал ей интересоваться, решил попробовать свои силы в различных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. Мне нравится разбираться с формулами, заданиями, решать задачи, особенно со звёздочкой, проводить разнообразные опыты.

На этот раз Бекболат решил попробовать себя в международной олимпиаде по химии IChO-2023. Она состояла из двух туров: теоретического и экспериментального, которые длились до пяти часов. Задания были сложные, но для нашего героя это было только плюсом. Он считает, где есть трудности – там открываются большие возможности.

– Безусловно, было нелегко, – отметил Бекболат. – Но я настроился морально. И, конечно, помогло то, что много занимался как с преподавателями, за что им большое спасибо, так и самостоятельно. Если честно, не ожидал, что войду в число призёров. Когда назвали мою фамилию, немного был удивлён, но очень обрадовался. Бронзовая медаль на таком соревновании – одновременно и достойная награда, и стимул ещё больше заниматься.

Восточноказахстанский школьник и его наставники заслуживают искренних поздравлений и признания за успешное выступление на мировой арене химической науки. Несомненно, такие результаты подтверждают высокий уровень подготовки и мотивации подрастающего поколения в нашей стране.

Также стоит особо отметить, что победа на престижных международных соревнованиях открывает перед школьниками широкие перспективы для дальнейшего образования и карьеры в области химии. Они могут выиграть гранты для обучения в высших учебных заведениях страны на внеконкурсной основе, а также денежное вознаграждение. Кстати, Бекболат Мамырбеков, неоднократно участвуя в подобных олимпиадах и занимая призовые места, выиграл грант в один из престижных университетов Южной Кореи. Конечно, парень выбрал специальность, связанную с химией, «химическая инженерия».

Татьяна Кравченко