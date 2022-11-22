Хакатон для волонтёров

В Восточно-Казахстанской области создают пул энергичных и инициативных лидеров в гражданском обществе.

В апреле этого года, в рамках гранта Центра поддержки гражданских инициатив, в регионе начал свою работу проектный офис ӨzgerIS. Его цель – формирование лидеров новой формации в гражданском обществе.

– По всему Казахстану уже более 200 таких человек. В их числе активисты, лидеры общественного мнения – люди, неравнодушные к проблемам сообщества, представители НПО-сектора, бизнеса, студенческая молодёжь и другие, – говорит координатор проекта Жадыра Анкобаева. – В рамках проекта участникам предоставлялись бесплатные консультационные, информационные, методические и обучающие услуги.

По словам организаторов, проект весьма масштабный и имеет несколько направлений работы. Одно из них – обширная обучающая программа по soft skills, адвокации, теории изменений, гражданским специальностям. Для расширения своих знаний по этим темам лидеры прослушали ряд прямых эфиров и поучаствовали в более чем 15 онлайн-тренингах и мастер-классах.

Важнейшее мероприятие, проведённое проектным офисом ӨzgerIS, прошло в июне в столице. Это была форсайт-сессия, нацеленная на формирование видения портрета лидеров новой формации, выстраивания коммуникаций между слышащим государством и говорящими гражданами.

Ещё одно направление – организация дискуссий в регионах Казахстана. Всего было запланировано 50 мероприятий для обсуждения зоны активности жителей, актуальных социальных проблем, вопросов развития населённых пунктов и многого другого.

В итоге участники провели 36 часов дискуссий в формате фишбол (дискуссионный формат, позволяющий провести небольшие групповые обсуждения в условиях многочисленной аудитории), 51 час креатива на хакатонах и 33 часа мозгового штурма в формате диалоговой площадки.

Также в рамках проекта были запущены обменные визиты. Сначала организаторы объявили конкурс, лидеры проекта писали эссе о том, куда они хотели бы поехать с целью передачи опыта и знаний в сфере гражданского активизма. Однако грантов на обменные визиты было ограниченное количество – всего один на регион.

В Восточно-Казахстанской области такую возможность получила представитель ОО «Твои, мои, наши» Ольга Понамарёва из Риддера. Она отправилась в Астану, посетила реабилитационный центр «Жасыл Жайлау» для помощи детям с аутизмом и общественное объединение «Серебряное волонтёрство».

– В рамках дружеских встреч мне как представителю общественной организации продемонстрировали все возможности волонтёрской деятельности. Я в качестве волонтёра посетила дом престарелых, оказав психологическую поддержку одинокой пожилой женщине. Общественная организация «Твои, мои, наши» взяла на себя обязательство в моём лице поддерживать Раису Ивановну и познакомить её онлайн с воспитанниками коррекционного центра «Свет» Риддера, – отметила Ольга Понамарёва.

По её словам, Раиса Ивановна очень активный человек и хочет стать наставником для молодых воспитанников центра, рассказать им о силе жизни, стойкости, необходимости научиться жить самостоятельно и найти своё призвание.

– Проект создал масштабный социальный эффект. Его участники начали формировать коллаборации, вдохновляться друг другом и на основе этого создавать новые проекты в своих организациях, – отметила Жадыра Анкобаева. – Мы ставили перед собой задачи по развитию лидерства, гражданских инициатив, продвижению социальных проектов лидеров новой формации. Считаю, что все эти цели достигнуты.

Проект близится к завершению, но команда проектного офиса не собирается прекращать консультационную работу с лидерами. Заинтересованным активистам ЧФ «ТРИНТА» готов предоставить необходимую информацию, контакты, дать рекомендации по укреплению лидерского потенциала и реализации конкретных инициатив.

Гульжан Естаева