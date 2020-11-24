Архитектура «слышащего государства» 

В рамках стартовавшего вчера IX Гражданского форума до 26 ноября состоится ряд отраслевых онлайн-встреч руководителей министерств с представителями неправительственных организаций.

С руководителями общественных организаций, в том числе нашего региона, встретятся министры здравоохранения, труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, торговли и интеграции, а также других ведомств.

По данным организаторов, целью проведения встреч является открытый диалог руководителей центральных государственных органов с представителями неправительственного сектора.

– Форум, который проводится силами Гражданского Альянса Казахстана при поддержке нашего министерства, зарекомендовал себя в качестве авторитетной, представительной и, что самое главное, полезной площадки для налаживания взаимовыгодного сотрудничества между государственными органами и НПО, – отметила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, открывая работу форума.

По её словам, дорога для гражданских инициатив, открытая Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым ещё на заре независимости и успешно продвигаемая Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, остаётся широкой и доступной для продвижения позитивной повестки дня.

– Даже несмотря на нынешние ограничения в условиях мировой пандемии, – подчеркнула Аида Балаева. – это говорит о том, что долгосрочные интересы в самых разных сферах нашего взаимодействия превалируют над любыми временными трудностями. Поэтому я не сомневаюсь, что диалог между представителями органов власти, экспертного сообщества, деловых кругов и гражданского общества будет и далее способствовать развитию равноправного сотрудничества и повышению доверия и благополучия. В этом плане поиск совместных решений для преодоления уже существующих и иных вызовов устойчивому социальному развитию в эпоху глобальных изменений является одной из наиболее актуальных задач.

Примечательно, что такой диалог стал возможным благодаря активной работе третьего сектора. Так, представители частного фонда «ТРИНТА» даже приняли участие в его организации.

– Форум отличается насыщенной программой за счёт формата онлайн, – отметила директор ЧФ «ТРИНТА» из Усть-Каменогорска Юлия Натарова. – В виртуальном пространстве встретятся НПО разных регионов, представят свои наработки и обозначат проблемы. Восточный Казахстан в этом отношении имеет колоссальный опыт. Мы и наши партнёры работаем на различных площадках, например подкаст «Ресурсные центры – центры притяжения гражданских инициатив». Мной была представлена архитектура «слышащего государства», разработанная по итогам нашего проекта для региона в соответствии с госсоцзаказом Управления внутренней политики ВКО. Там всё построено на рекомендациях участников.

По словам Юлии Натаровой, архитектура слышащего государства включает в себя инфраструктуру, каналы связи, методы и форматы, игроков и триггеры – точки социальной напряжённости.

– Мы составили такую схему и предложили её для обсуждения и использования на республиканском уровне, – добавила директор частного фонда «ТРИНТА». – Это удобно и позволяет видеть, где нужно усилить работу. Например, экспресс-опрос показал, что население ВКО сегодня хотело бы получать информацию о деятельности госорганов из социальных сетей Instagram и Telegram, где наши гос-органы, к сожалению, минимально представлены. Анализ каналов связи показал, что чаще они присутствуют в Facebook. Таким образом, наработки ВКО могут стать основой – чек-листом, по которому можно всё время сверяться. Мы подготовили более 30 спикеров из городов и районов, владеющих интерактивными методами работы со взрослой аудиторией, то есть вовлекающих людей в дискуссию. Это сейчас очень важно.

Также директор некоммерческого холдинга «ЗУБР», имеющего более 20 лет опыта работы в НПО, Виталий Кулик добавил, что представляет диалоговую площадку на тему «По обе стороны госсоцзаказа».

Восточный Казахстан сохраняет позицию лидера изменений в плане внедрения инновационных социальных технологий, совершенствования законодательства в сфере развития гражданского сектора. В частности, стандарт госсоцзаказа, принятый несколько лет назад, был создан при непосредственном участии фонда «ЗУБР» и экспертов.

Также восточноказахстанские общественники расскажут о конкурентоспособности НПО, современных трендах и вызовах, а также о том, что пандемия КВИ принесла не только ограничения, но и новые возможности для самореализации.

В целом, по словам участников, проведение таких встреч даёт возможность госорганам оперативно реагировать и решать актуальные вопросы населения по взаимодействию государства и гражданского общества в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы и находящимся на учёте службы пробации, разработки соответствующих рекомендаций и планов совместных действий по противодействию коррупции, рассмотрения подходов по разработке Кодекса социального обеспечения и другие.

Отметим, что в работе форума принимают участие представители республиканских и региональных НПО, СМИ, экспертных сообществ, проектных офисов «Адалдық алаңы», специальных мониторинговых групп. Встречи будут транслироваться в режиме онлайн в социальных сетях Facebook, Youtube и Instagram.

Ева Ким