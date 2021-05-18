Так назвали свой проект по оказанию благотворительной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, активисты ОФ «Центр семьи». Около 500 семей и одиноких пенсионеров получили реальную помощь в рамках его реализации.

Как рассказала исполнительный директор ОФ «Центр семьи» Людмила Асташкина, это был первый опыт сотрудничества с Фондом Евразия Центральной Азии. Отметим, что Фонд Евразия Центральной Азии – это общественная организация, основанная в 2005 году для осуществления инициатив, направленных на повышение гражданской активности, развитие частного предпринимательства, образования и государственного управления в Центральной Азии, с офисами в Алматы, Бишкеке, Оше и Душанбе. О грантах, которые разыгрывает фонд среди НПО Казахстана для реализации различных социально значимых проектов, ОФ «Центр семьи» узнал из социальных сетей.

Чтобы помощь была действительно адресной, ОФ «Центр семьи» собрал своих социальных партнёров – представителей отделов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, ЖКХ и поликлиник Семея, чтобы они поделились адресами и контактами нуждающихся семей или одиноких пенсионеров. Кроме того, в список бенефициаров вошли и те люди, кто ежедневно обращается за помощью в «Центр семьи» и вошёл в их собственную базу данных.

– Работая в гражданском секторе Семея уже более десяти лет, мы прекрасно понимаем, какие именно проблемы тревожат семейчан, какая помощь им реально необходима здесь и сейчас. Поэтому разработать проект «Рука помощи» было несложно: сама жизнь, тесное общение с людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, подсказали нам направления, – отметила Людмила Асташкина.

Так, общественники предложили в рамках реализации проекта раздачу семян, рассады и семенного картофеля для того, чтобы осенью, вырастив собственный урожай на своих участках, люди смогли сделать заготовки на зиму и запастись семенами на следующий год. Для раздачи рассады и семян были отобраны три десятка семей из числа малообеспеченных и многодетных, а также тех, кто воспитывает детей с инвалидностью.

– Нам дали адреса семей, получивших участки и новые дома в посёлке Комсомольский по программе «Одноэтажный Восток». У них есть территория для посадки огорода. Но заниматься выращиванием овощей в этом году собрались только десять семей, остальные пока заняты строительством и обустройством нового жилья. Вот поэтому мы передали семена и рассаду тем, кто действительно собирается ухаживать за будущим урожаем. Кстати, в начале июня мы планируем провести мониторинг реализации проекта и посетим всех, кому была оказана помощь по этому направлению, – отметил координатор проекта «Рука помощи» Николай Лылык.

Ещё одно направление благотворительной помощи – это выделение средств для ремонта нуждающимся семьям. Ограниченный бюджет проекта позволил передать по 300 тысяч тенге только трём семьям, две из которых – погорельцы. Им помогли в приобретении необходимых комплектующих для строительства и ремонта пострадавших от огня домов. А вот третья семья при помощи выделенных средств сумела поменять провалившуюся кровлю.

Кроме того, проект «Рука помощи» предусматривал раздачу ста семьям продуктовых наборов. Чтобы не создавать скученность, приглашали в офис «Центра семьи» по несколько человек. А тем, кто не смог приехать по состоянию здоровья, продуктовые наборы доставили на дом волонтёры общественного фонда.

– Инициатива с раздачей продуктовых наборов получила своё продолжение. Нашлись в Семее спонсоры, которые выделили «Центру семьи» дополнительные средства, и мы уже вне проекта «Рука помощи» собрали и раздали семейчанам ещё 70 продуктовых наборов, – сообщила Людмила Асташкина.

На приобретение средств гигиены, которые вручили 20 семьям, были направлены 180 тыс. тенге.

По словам Николая Лылыка, проект «Рука помощи» позволил осуществить ещё одно доброе дело: раздачу дорогостоящих медицинских препаратов и диагностирующей аппаратуры, не входящих в перечень бесплатной медицинской помощи.

– Первоначально мы хотели собрать одинаковые универсальные аптечки со всем необходимым для каждой семьи. Но по совету медицинских и социальных работников пересмотрели свои планы и закупили тонометры, глюкометры и целый набор дорогостоящих лекарственных препаратов, которые действительно были необходимы больным в данный момент. Их раздачу поручили волонтёрам из числа сотрудников семейных врачебных амбулаторий и городских поликлиник, – отметил Николай Лылык.

Экстренная благотворительная помощь, а именно к этой категории относится проект «Рука помощи», не предполагает долгих сроков реализации. Вот и теперь три месяца, отпущенных на проект, уже завершились, и проект закрыт. Но это не значит, что в Семее уже решены проблемы. Работа по реализации благотворительных социальных акций продолжается.

Софья Соболевская

Семей