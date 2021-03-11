На страже семейных ценностей

С 2011 года в Семее функционирует общественный фонд «Центр семьи», который изначально направил свою работу на поддержку детей с особыми потребностями. Сегодня же центр оказывает консультативно-правовую, психологическую и социальную поддержку всем нуждающимся семьям региона.

– Центр семьи – состоявшаяся организация, которая оказывает помощь нуждающимся, – рассказала руководитель общественного фонда «Центр семьи» Жанна Жибраева. – Прежде всего, решаем вопросы семьи и семейных ценностей, что не всегда можно сделать, используя традиционные государственные инструменты. Однако мы тесно сотрудничаем со всеми заинтересованными госорганами.

С прошлого года на базе ОФ «Центр семьи» в рамках пилотного проекта Верховного суда РК «Семейный суд» был открыт Центр примирения. Проект направлен на урегулирование конфликтных ситуаций в семье, формирование и пропаганду семейных ценностей, ответственности при создании семьи и важности её сохранения. В работе центра в партнёрстве с гражданским судом задействованы также Советы биев, ветеранов, матерей, служба медиации, психологи, юристы, лидеры общественного мнения… Их деятельность направлена на примирение сторон при бракоразводных и других гражданских процессах. И это не единственный проект, реализуемый Центром семьи.

– К сожалению, разводов очень много. В основном, камнем преткновения являются вопросы трудоустройства и жилья. Всё это создаёт проблемы в семье. Часто мать сидит с детьми, не может выйти на работу, но при этом заработка мужа на семью не хватает. Проект довольно востребован. Только в этом году консультацию нашего психолога получили уже около двухсот семей, – добавила Жанна Жибраева.

Кроме того в центре помогают обеспечить нуждающихся одеждой, продуктами питания, лекарствами, оформить документы или получить необходимую информацию.

В поле зрения специалистов постоянно находятся вопросы бытового насилия, экологии, общегородские проблемы…

– Я, как человек, стоявший у истоков закрытия полигона, в своё время работала в фонде мира и комитете защиты мира. Этот вопрос является для меня одним из важнейших, – поделилась руководитель центра. – Нурсултан Назарбаев первым из мировых лидеров решился на глобальный шаг, отказавшись от ядерного оружия. Он закрыл полигон и показал пример мировому сообществу, что можно обойтись без жертв и трагедий. Это одна из важнейших инициатив Елбасы. Я думаю, что это заслуживает особого внимания и благодарности не только казахстанцев, но и всех людей на планете, которые осознают масштаб этой инициативы.

В фонде также активно занимаются вопросами экологии, прежде всего речь идёт о раздельном сборе мусора. Работают с детьми, школьниками и студентами.

– Хотим через ребят также повлиять и на их родителей, сообщить о важности экологического воспитания, – уточняет Жанна Жибраева. – Скептиков много, но работу мы уже начали и будем её продолжать.

Не могут не отметить в фонде и огромную роль Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии НПО в нашей стране. По словам руководителя «Центра семьи», вклад Елбасы в развитие неправительственных организаций невозможно переоценить.

– Когда подобные организации только-только начинали появляться, они всё ещё «питались» за счет взносов и бюджета. Но сейчас идёт такая мощная поддержка НПО по Казахстану в целом. Это очень здорово, – подчеркнула наша собеседница. – Для НПО определены конкретные приоритеты, они не занимаются дублированием обязанностей государства, а, как и положено, выполняют связующую роль, обеспечивая информированность населения и реализуя социальные программы. Очень радует, что в независимом Казахстане активно развивается волонтёрство. Сейчас можно смело сказать, что мы, наша страна, приближаемся к мировым стандартам. Важно, что у нас есть единомышленники, люди, которые видят перспективы и мыслят стратегически.

Наргиза Омарканова

Фото из архива ОФ «Центр семьи»