Смогут прийти на помощь

В Восточном Казахстане действует проект по подготовке волонтёров, способных оказать помощь во время чрезвычайных ситуаций.

Разного рода катастрофы застают людей врасплох. Каждый ли из нас сможет вовремя сориентироваться в случае землетрясения, пожара или навод-нения, а главное – спасти себя и окружающих? Едва ли. Как правило в подобных ситуациях верх берёт паника.

Такой ответ на вопрос не удовлетворил общественное объединение «Ұлағат». Поэтому было решено реализовать проект, нацеленный на повышение гражданской активности и ответственности жителей сельской местности, районов и городов Восточного Казахстана в период ЧС. Главной задачей в этом стало обучение волонтёров, которые смогут принимать соответствующие меры при чрезвычайных ситуациях.

– Наш регион занимает огромную территорию. Мы можем выехать из областного центра рано утром и до вечера не доехать до крайней точки области, к примеру до села Урджарского района, – говорит председатель ОО «Ұлағат» Аяужан Ашимова. – К тому же здесь много рек, лесов, полей, зимы бывают холодными и снежными. Заводы, горно-обогатительные комбинаты тоже есть в большом количестве. Поэтому вероятность возникновения разных экстренных ситуаций природного или техногенного характера в регионе достаточно высокая.

По её словам, помочь аварийно-спасательным службам в силах жители области, конечно, при прохождении соответствующей подготовки. Так, в рамках проекта обучение прошли около 400 человек. Они открыли для себя много нового, узнали, чем полезно волонтёрство и как заниматься этой деятельностью профессионально. Сейчас организаторы раздают участникам сертификаты.

– Наши добровольцы – это простые жители сёл. Как и у всех сельчан, у них много дел – работа, скот, огород, хозяйство. Несмотря на все заботы, они не замыкают весь мир на себе – находят время и силы для помощи окружающим, – добавила Аяужан Ашимова. – Таких людей много. Наша цель – подготовить их так, чтобы они занимались волонтёрством при ЧС, не навредив в первую очередь себе.

Кроме того, разрабатывается специальное мобильное приложение для Android и iOS. В нём будут чек-листы для разных ситуаций – остался в метели на дороге, заблудился, укусил клещ и т. д., краткое руководство, контакты волонтёров, неправительственных организаций и акиматов, а также полезная информация для детей в виде анимационных роликов.

В команде под руководством Аяужан Ашимовой трудятся Гульмира Магметжанова, Муслима Даутова и Ерсултан Кенесбеков. Каждый из них горит желанием сделать что-то полезное для общества и надеется, что эта работа обязательно даст положительный эффект.

– Очень важно, что инструменты, разработанные в ходе реализации проекта, имеют практическое применение и просты в использовании, – отметила координатор проекта Гульмира Магметжанова.

Стоит отметить, проект поддержал Фонд Евразия в Центральной Азии при финансовом содействии компании Chevron в рамках программы Qolda 2.0. Также свою лепту в реализацию этой идеи внёс Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО, оказав помощь при сборе информации для чек-листов и во время обучения волонтёров.

– Работа по программе Qolda 2.0 стала для нас ещё одной ступенью в большой работе по развитию волонтёрства в Восточном Казахстане, – сказала тренер Ольга Бобрышева. – Наша тренерская группа уже более десяти лет продвигает идею грамотного добровольчества, а возможность, предоставленная нам ОО «Ұлағат», – это очередное испытание на прочность нашей приверженности бескорыстной идее, а главное – компетентной помощи ближнему.

По словам тренера, если кто-то из участников применит полученные на тренингах знания на практике, вовремя сориентируется и станет лидером в ситуации help – значит команда работала не зря.

Гульжан Естаева

Фото из архива Аяужан Ашимовой