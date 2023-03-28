Гостеприимно и вкусно

Минувшая суббота снова порадовала солнечной и тёплой погодой как организаторов традиционной ярмарки, так и многочисленных её посетителей, гостей города и области. Представители пригородного Глубоковского района постарались создать отличное настроение ещё и хорошей концертной программой.

Посетители ярмарки отметили тёплый приём со стороны глубочан, которые установили на территории около фермерского магазина «Фреш Маркет» нарядно украшенную юрту. Каждый мог в неё войти и не только оценить убранство, но и попить горячего чая, отведать угощения, щедро предлагаемые гостями из района.

По мнению акима Глубоковского района Эльдара Тумашинова, у людей есть все основания для хорошего расположения духа. Непростая зима почти позади, как и ряд важных событий в общественной, политической, социальной жизни всего района.

– Однако впереди не менее ответственная пора, когда надо приступать к весенне-полевым работам, – говорит аким района. – Сейчас задача номер один состоит в том, чтобы благополучно пройти паводковый период, что для местного населения и разных профильных служб является серьёзным испытанием каждый год, и к этому все готовы.

Труженикам отрасли сельского хозяйства нужно заложить надёжные основы нового урожая. Тогда и в следующем году будет что предложить покупателям на традиционных ярмарках.

По информации, предоставленной руководителем отдела предпринимательства и сельского хозяйства Глубоковского района Ернаром Капатаевым, фермерские и крестьянские, а также личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели привезли всё, что необходимо для стола горожан и гостей города, области.

– Чтобы торговые прилавки были заполнены свежим мясом, на ярмарку глубочане привезли 14 голов крупного рогатого скота, три лошади, пять свиней, пять овец в убойном виде и весе, – отметил руководитель профильного отдела. – Как обычно, позаботились мы и о домашнем картофеле с капустой, которых доставили по 500 кг.

В большом ассортименте была представлена медовая продукция, поскольку исторически Глубоковский район развивает пчеловодство, глубокую переработку мёда, получение ценных и полезных побочных продуктов.

Не обошлось также без различных эксклюзивных даров леса в объёме 300 кг и растительного масла, являющегося янтарным золотом вслед за местным мёдом. С выходом нового мультикультурного завода по производству подобных масел в селе Предгорное на проектную мощность Глубоковский район станет одним из крупнейших поставщиков востребованной продукции.

Чем ещё отличается пригородный район по своим природно-климатическим, географическим условиям? Он словно опоясывает областной центр с востока через север к западу. К примеру, в селе Бобровка даже в самую бесснежную зиму образуются огромные сугробы, недаром в его окрестностях всегда прокладывали лучшую лыжню. Да и местные базы отдыха не могут пожаловаться на недостаток морозных дней и условий для занятий лыжным, горнолыжным видами спорта, отдыха.

Вместе с тем, это требует серьёзных противопаводковых мер во многих других населённых пунктах в весенний период. В частности, аким Малоубинского сельского округа Сергей Сомов рассказал, что снега в нынешнюю зиму выпало более чем достаточно, однако особых поводов для беспокойства нет, проводится профилактическая работа.

Таир Сапаргалиев

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