Город меняет облик

Строительство новых объектов, масштабная реконструкция и благоустройство стали отличительной чертой Семея. Даже в условиях карантина город развивается и хорошеет.

В рамках рабочей поездки в Семей аким области Даниал Ахметов посетил государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Борили», театр имени Абая, одноименную площадь. Масштабная реконструкция этих объектов движется к завершению. На площади заменен дорожный бордюрный камень, уложена брусчатка по пешеходной аллее, обновлены газоны. В настоящее время проводится замена парковых светильников и устройство художественной подсветки памятника Абаю. Оборудованы детская и спортивные площадки, фонтан, высажены ели.

По-прежнему в зоне повышенного внимания остается жилищное строительство. Напомним, по поручению Президента РК Правительством страны утвержден и реализуется комплексный план социально-экономического развития города Семея на 2020 – 2025 годы. Из 56 предусмотренных на весь период реализации мероприятий на сумму более 260 млрд тенге в текущем году реализуются 40 на общую сумму 66 млрд тенге.

Ознакомившись с ходом работ, Даниал Ахметов отметил положительную динамику развития города. К примеру, за последние 5 лет в Семее введен в эксплуатацию 71 многоквартирный жилой дом общей площадью 372,4 тыс. кв. м, обеспечено жильем 3372 семьи. В жилом микрорайоне Карагайлы из 133 запланированных домов завершено строительство 19. В текущем году за счет всех источников финансирования ведется строительство 50 многоэтажек общей площадью 297,4 тыс. кв. метров, в том числе пяти арендных домов без права выкупа, 36 кредитных и 9 коммерческих домов.

В рамках Государственной программы жилищного строительства «Нурлы жер» в первом полугодии за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 49,4 тыс. кв. м жилья, в том числе населением построено более 29 тыс. кв. м.

В стремительно развивающемся микрорайоне Карагайлы функционируют Назарбаев Интеллектуальная школа, уникальный многофункциональный культурно-спортивный комплекс. В планах – строительство трех школ, шести детских садов, ледового модуля и реабилитационного центра. Новый микрорайон уже сейчас является центром притяжения для молодежи.

В соответствии с генеральным планом развития Семея для реализации программы индивидуально-жилищного строительства в рамках программы «Нұрлы жер» планируется подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к десяти жилым массивам на пригородных территориях: «Аксай», «Ушактар», «Комсомольский», «Суык булак», «Жаркын», «Бобровка», «Ак-кайын», «Жибек жолы», «Малая Актюба», «Поселок Степной». Общая площадь жилых массивов составляет 4070,3 га, количество земельных участков – 13715. Стоит отметить, что застройщики используют строительные материалы местного производства.

За последние пять лет на ремонт дорог в Семее направлено 5 млрд 722 млн тенге, отремонтировано более 85 км. В текущем году на средний ремонт 32 улиц выделено 2,4 млрд тенге. Уже отремонтировано 11 улиц. Вместе с тем активно ведется работа по благоустройству парков, зон отдыха, площадей и тротуаров.

В рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» городу выделено 20 млрд тенге. Будет реализовано 113 проектов по текущему и капитальному ремонту объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и социального обеспечения, строительству, реконструкции и среднему ремонту дорог, строительству и реконструкции инженерной инфраструктуры, благоустройству территорий.

Мария Щетинина

Семей