Горькие пилюли 

В регионе зафиксированы факты незаконной реализации лекарственных препаратов.

В регионе подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек», основная цель которого заключалась в выявлении правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

– Фармацевт одной из аптек Семея реализовывала кодеиносодержащие лекарственные препараты без рецепта, – рассказал начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев. – За безрецептурный отпуск лекарственных препаратов она привлечена к административной ответственности. Также в Семее руководитель одной из организаций разрешил сотрудникам осуществлять деятельность, связанную с реализацией прекурсоров с просроченной лицензией. За это правонарушение руководителю грозит штраф в размере более 400 тысяч тенге.

Аналогичные правонарушения зафиксированы в областном центре, Риддере и Кокпектинском районе. В целом за пять дней оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» выявлено 15 уголовных наркоправонарушений, среди которых – пять фактов сбыта, один факт хранения в особо крупном размере, девять уголовных проступков.

ДП ВКО