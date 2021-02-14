Голубое топливо для сельчан 

Подключение к природному газу двух сёл Зайсанского района запланировано на текущий год.

В рамках проекта ANTIKOR.LIVE аким Биржанского сельского округа Зайсанского района Сакен Хамитов провёл прямой эфир. Он рассказал о достижениях и экономических показателях вверенной ему административно-территориальной единицы за прошлый год, а также поделился планами на текущий.

По данным акима, трудовое население округа в основном занято земледелием, животноводством и другими видами малого и среднего бизнеса.

– Действуют порядка 80 крестьянских хозяйств, – проинформировал Сакен Хамитов. – На балансе местных предпринимателей и личных подсобных хозяйств насчитывается 8602 головы КРС, более 3560 овец и коз, свыше 1600 лошадей и более 3800 домашних птиц. Объём сельскохозяйственной продукции в 2020 году составил 843 тонны. Произведено свыше 1000 тонн продукции растениеводства.

По словам спикера, в прошлом году завершён ряд социально значимых проектов, в числе которых строительство автодороги между сёлами Биржан и Куаныш.

В этом году будет начато строительство детской площадки, парка и завершено строительство ещё одного культурного объекта. Также на 2021 год запланированы работы по газификации этих двух сёл.

Ерик Абитов

Зайсанcкий район