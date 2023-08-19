Год хороших дорог

Следующий год в Восточно-Казахстанской области объявят Годом развития дорог. В регионе в первую очередь обратят внимание на транзитные маршруты, в частности в приграничных районах и зонах развития туризма.

Транспортная инфраструктура является важнейшим фактором экономического и социального развития. Однако в последнее время состояние дорог в регионе оставляет желать лучшего.

Критика как стороны местных жителей, так и гостей Восточного Казахстана – справедлива. Плохое качество дорог снижает транзитный поток, мешает развитию туризма, негативно отражается на имидже региона.

По многочисленным просьбам населения аким области Ермек Кошербаев объявил следующий год Годом развития дорог.

Отметим, общая сеть автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области составляет 5265 километров. Из них 1238 километров республиканского значения находятся в ведении НК «КазАвтоЖол» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. План их ремонта совместно проработают управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог с профильным министерством.

К местной сети относятся 1587 километров дорог областного и 2440 километров районного значения.

В будущем году запланированы масштабные мероприятия по их ремонту, включая подъездные пути. На эти цели предполагается увеличить финансирование в два раза.

Напомним, акимы городов и районов должны были предоставить перечень всех проблемных моментов по каждому населённому пункту, с акцентом на развитии транспортной инфраструктуры.

Обсуждая план действий с руководителями профильных управлений и другими ответственными лицами, глава региона отметил, что в первую очередь необходимо обратить внимание на основные транзитные маршруты, в их числе дороги в приграничных районах и зонах развития туризма.

Без внимания не останутся и дороги в районных центрах и опорных сёлах. Внутри населённых пунктов ремонтными работами охватят маршруты к объектам социальной сферы, таким как школы, больницы, детсады, ЦОНы, а также сферы торговли и оказания услуг, которыми чаще всего пользуются восточноказахстанцы.

Чтобы своевременно приступить к работам, необходимо заранее подготовить проектно-сметную документацию, провести государственные закупки по принципу открытости и равных возможностей для бизнеса.

Качество и соблюдение сроков всех этапов ремонтных работ должны контролировать специализированные организации и общественность. На это также должны обратить внимание ответственные управления и акимы городов и районов.

Александра Исаева

Фото Аяужан Утеулиновой