Фантазии полёт и рук творенье

Однажды увидев прекрасные изделия, вырезанные из дерева при помощи стамески и резака, урджарец Абильмансур Канашов буквально «заболел» идеей открыть в родном районе собственное дело, связанное с производством изделий из дерева. Сегодня, спустя три года, он не только осуществил свою мечту благодаря грантам, полученным по государственным программам, но и планирует расширить дело, пригласив на работу людей с инвалидностью. Это значит, что скоро в Урджарском районе появится первый социальный предприниматель.

А ведь юноша готовился совсем к другой профессии. После окончания школы в Урджаре поступил в один из алматинских колледжей по специальности «автослесарь». Но это был лишь первый шаг на пути к самостоятельной жизни. Не успев получить диплом, молодой человек переехал в Астану, там устроился на работу.

Вскоре молодой человек получил повестку из райвоенкомата: пришло время отдать воинский долг Родине. Он и не возражал. Только взял академический отпуск в университете и уволился с занимаемой должности. И уже через несколько дней из гражданского паренька превратился в бравого солдата стрелковой дивизии, несущего службу в воинской части 5547 Национальной гвардии РК.

– Наша часть охраняла осуждённых в колонии около Кызылорды. Именно там я впервые увидел прекрасные работы, сделанные руками: резные нарды, величественные корабли, великолепно вырезанные из дерева шахматы и многое другое. Многие люди специально приезжали в колонию, чтобы купить эти сувениры и настольные игры. Вот я и подумал: а почему бы не открыть собственную мастерскую и начать производство сувенирной продукции из дерева, но уже на современном оборудовании и при помощи инновационных технологий? Вот так пришла идея открыть своё дело, – вспоминает молодой предприниматель.

Не теряя времени, он ещё во время службы в Национальной гвардии начал постигать азы столярного дела: как правильно выбрать сорт древесины для будущего изделия, как её обработать, какие инструменты понадобятся для резки?

Когда вернулся домой, поделился с отцом своими планами. Он помнил, что и отец многие годы мечтал заняться столярным делом, но всё как-то руки не доходили превратить хобби в дело своей жизни. Сын мечту отца осуществил.

Для начала решили приспособить под мастерскую собственный гараж. Вынесли всё лишнее, выгнали машину во двор. Из инструментов у начинающего предпринимателя была одна «болгарка». Но и этого оказалось достаточно, чтобы начать своё дело. Закупили материал, распилили на бруски и стали делать обычные разделочные доски для хозяйственных нужд. Только обычными их вряд ли можно было назвать: каждая украшена затейливым рисунком, либо вырезанным по дереву, либо выжженным при помощи ручного выжигательного аппарата.

– Свою первую продукцию я продавал друзьям и знакомым, родственники заказывали. Так появились первые клиенты. Я понял, что для развития нужно осваивать интернет-ресурсы. Завёл бизнес-аккаунт в Instagram, выкладывал фото новых работ, видео, как мы их изготавливаем. Люди заинтересовались, увеличилось количество заказов, – рассказывает Абильмансур Канашов.

Ассортимент начал расширяться. Стали выпускать стулья, столы, обеденные группы. Потом – делать кресла-качалки, бесік, детские колыбели и кроватки. Изделия ручной работы всем нравились. Ведь каждая деталь в них выполнена с добрыми мыслями и светлыми надеждами.

Однако для развития многого не хватало. В первую очередь, оборудования и инструментов. И тогда молодой предприниматель решил рискнуть: подал документы на конкурс для получения гранта по программе «Атамекен-Бастау». Окончил курсы по основам предпринимательства, написал бизнес-план по развитию мастерской. И его заявка показалась членам комиссии интересной, а бизнес-план – перспективным. Тогда Абильмансур впервые получил грант на сумму 570 тыс. тенге. Этого оказалось достаточно, чтобы закупить в мастерскую всё необходимое: стамески, инструменты по обработке дерева, резцы, электрические инструменты и другое оборудование.

Это позволило значительно расширить ассортимент предлагаемой продукции, появились клиенты из других городов Казахстана, которым товар отправляли почтой. Но главная мечта пока так и не осуществилась: закупленные инструменты не позволяли изготавливать современные красивые сувениры из дерева и фанеры. Поэтому было принято решение продать машину и купить на вырученные деньги станок лазерной резки с числовым программным управлением.

Позже поступило предложение вновь подать заявку на получение гранта, но уже на сумму три миллиона тенге. Для малого бизнеса это большой капитал, который может значительно повлиять на дальнейшее развитие. Абильмансур Канашов снова разработал бизнес-план. Теперь он думает не только над расширением своего дела и покупкой нового оборудования, но и о том, что пора осуществить свою главную мечту: дать возможность зарабатывать честным трудом людям с особыми потребностями.

Грант Канашов выиграл. И получил деньги прямо под Новый год. Это произошло в 2020 году, когда практически весь мир замер, переживая пандемию коронавируса. Юноша небезосновательно переживал, что жёсткие ограничительные меры помешают новому делу. Но обошлось: выручили заказы, поступавшие через социальные сети.

На полученные деньги удалось купить ещё и фрезерный станок с числовым программным управлением. Это позволило выпускать сувениры из дерева и фанеры, украшая их затейливыми узорами. В мастерской Абильмансура Канашова, носящей название «Үржар бұйымдары», стали изготавливать детские игрушки-конструкторы, кукольные домики, самолётики, копилки, брелоки и даже резные шежире с указанием имён предков до седьмого колена.

– Вырученные от работы и продаж средства пошли на строительство просторного столярного цеха, потому что площадь гаража уже не позволяла установить всё необходимое оборудование. Мы построили цех прямо во дворе. И уже осваиваем новые площади. Теперь думаю, что пора расширяться и осуществить бизнес-план. Пригласил одного человека в ученики. Он передвигается на инвалидной коляске. Но все станки оборудованы компьютером. Нужна творческая работа оператора: создать эскиз, перенести его на компьютер и запустить фрезерный или лазерный станок. Машина всё сделает сама. Рабочему остаётся собрать все вырезанные детали в изделие, – поясняет молодой предприниматель.

Абильмансуру всего 23 года, а он уже проявил себя как успешный бизнесмен. В планах – зарегистрировать своё предприятие в реестре социального предпринимательства Казахстана. Это позволит расширить производство за счёт предоставляемых льгот и налоговых преференций. А значит, обеспечить работой ещё несколько жителей Урджарского района.

Екатерина Гуляева

Фото из личного архива Абильмансура Канашова

Урджарский район