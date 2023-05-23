Есть такая профессия
Восточноказахстанские стражи порядка приглашают школьников принять участие в конкурсе детского творчества.
Департамент полиции ВКО объявляет детский конкурс «Полиция Казахстана глазами детей», приуроченный к Международному дню защиты детей.
К участию приглашаются учащиеся 1–7 классов. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший рисунок» среди учеников 1–4 классов и «Лучшее сочинение», состязаться в котором могут учащиеся 5–7 классов.
Для участия необходимо направить свои творческие работы на электронную почту kzusupova774@gmail.com либо принести их в Департамент полиции ВКО по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Шакарима, 1.
Нет ограничений по используемым материалам при рисовании (бумага, картон, холст, акварель, чернила, цветные карандаши, акрил, гуашь и т.д.), подчеркнули в Департаменте полиции. Текст сочинения, написанный от руки, должен быть понятен. Участнику также нужно указать свои данные – фамилию, имя и отчество, возраст, адрес проживания.
Конкурсные работы принимаются до
25 мая 2023 года. Победители будут награждены дипломами I, II или III степени, а произведения, признанные лучшими, распространят в СМИ и социальных сетях ведомства.
Мой сын захотел принять участие в этом конкурсе, – говорит Алия Кулманова. – В детстве с друзьями часто играл в полицейских, став постарше – серьезно задумался о том, чтобы в будущем стать стражем порядка. До окончательного выбора профессии у него ещё есть время. Прежде нужно закончить обучение в школе. А пока хочет написать сочинение о профессии полицейского, службе в рядах сотрудников органов внутренних дел.