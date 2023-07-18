Есть над чем работать

Количество уголовных преступлений в Восточно-Казахстанской области снизилось на 26 процентов.

На пресс-конференции, прошедшей на площадке Региональной службы коммуникаций, прокурор Восточно-Казахстанской области Алмат Байшулаков рассказал об итогах работы надзорного органа за первое полугодие. В своём выступлении спикер подробно остановился на основных направлениях деятельности, таких как защита трудовых прав жителей ВКО, а также бизнес-структур от незаконного вмешательства госорганов, долевое строительство и другое.

По словам прокурора, в регионе сохраняется положительная динамика снижения зарегистрированных уголовных правонарушений. Так, их количество сократилось с 3418 до 2516, или на 26 процентов. В целом, криминогенная обстановка в области стабильная, однако некоторые виды преступлений всё же вызывают обеспокоенность. Подробнее о них расскажем в нашем материале.

В последнее время всё большую популярность стало приобретать распространение синтетических наркотиков.

– С начала года правоохранительные органы выявили 126 уголовных наркоправонарушений, пресекли 44 факта сбыта, – сообщил Алмат Байшулаков. – Из незаконного оборота изъято более 240 килограммов наркотиков, в том числе синтетики.

Как правило, такой вид «заработка» привлекает молодёжь, которая в поисках лёгких денег «устраивается на должность» закладчика запрещённых веществ. При этом очень сложно отследить преступную схему полностью, поскольку всю информацию преступники распространяют через социальные сети и мессенджеры. В большинстве случаев устанавливаются лишь закладчики, организаторы же остаются в тени.

В этой связи сотрудники прокуратуры вырабатывают комплекс специальных мероприятий, в том числе проводят работу с владельцами популярных каналов по блокировке сайтов, содержащих информацию о распространении наркотиков.

Одним из важных пунктов надзора и контроля органов прокуратуры является защита прав несовершеннолетних. Акцент в работе делается на превенции преступности, как в отношении детей, так и совершённых ими правонарушений.

– Всем известный случай драки между девочками-подростками в одном из торговых центров города показал, что проблемы, связанные с профилактикой детской преступности и буллинга, существуют, – отметил Алмат Байшулаков. – По тому инциденту вынесен приговор суда. Двоим несовершеннолетним подросткам назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы (хулиганство и вымогательство), третьей участнице – один год ограничения свободы (хулиганство). Приговор в законную силу ещё не вступил.

Прокурор отметил, что к числу причин, которые приводят к уголовным правонарушениям, относятся несообщение или несвоевременное сообщение от администраций учебных заведений в органы полиции о ставших им известными случаях противоправного поведения учащихся. Также есть проблема в отсутствии взаимодействия между работниками и руководством образовательных учреждений, неосведомлённость администрации о внутришкольной обстановке и ненадлежащее взаимодействие между органами образования и органами внутренних дел.

По всем указанным фактам прокуратура области внесла акты надзора в адрес профильных управлений.

Также прокуратура области сейчас проводит проверку соблюдения прав детей с особыми образовательными потребностями.

– Уже выявлены нарушения. К примеру, из-за отсутствия кабинетов коррекции 411 ребёнок не может получить специальные услуги, а ввиду нехватки одной психолого-медико-педагогической консультации в областном центре образовалась очередь до конца года, – сказал Алмат Байшулаков. – Проверка продолжается, её результаты будут рассмотрены в августе на расширенном заседании коллегии прокуратуры области.

В завершение прокурор области подчеркнул, что в летнее время, когда дети находятся на каникулах, родителям необходимо усилить контроль над ними и уделять им больше внимания. Важно понимать, что доверительные отношения с несовершеннолетними, поддержка и забота помогут избежать правонарушений с их стороны.

Александра Исаева