Если хочешь дом на земле 

В рамках программы «Нұрлы жер», помимо квартир в многоэтажных домах, вкладчики банка (ЖССБК) смогут теперь приобрести частные дома. Причем это вполне доступно не только в сельской, но и городской местности.

Тот, кто мечтает о частном доме и стоит в очереди на получение земельного участка для его возведения, может воспользоваться хорошим шансом. Не теряя драгоценного времени, средств и усилий, сразу купить готовый дом по современным типовым проектам. Это можно, к примеру, сделать на кредитные средства ЖССБК или на собственные денежные накопления.

В Восточно-Казахстанской области в 2020 году запущено новое пилотное направление госпрограммы – «Развитие индивидуального жилищного строительства». В частности, в 28-м микрорайоне Усть-Каменогорска возведены 54 частных дома. Такие комфортные и красивые жилые дома делятся на три типа, которые отличаются друг от друга своей

площадью и другими параметрами.

Дома первого типа имеют площадь 80 квадратных метров. Их насчитывается наибольшее количество. Всего построен 31 такой дом. Ко второму типу относятся дома площадью 100 квадратных метров. Всего возведено 13 подобных домов. Жильё третьего типа предназначено для тех, кто предпочитает простор или имеет большую семью. Для таких очередников построено 10 домов площадью 130 квадратных метров.

Напомним, что индивидуальные жилые дома в рамках пилотного проекта реализуются очередникам, стоящим в местных исполнительных органах (МИО) в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

К слову, небольшой мик-рорайон, где построены 54 дома, находится неподалеку от Усть-Каменогорска, напротив поселка Шыгыс. В рамках пресс-тура там побывали представители СМИ. Своими глазами увидели, насколько они удобны для проживания, какова планировка жилья, какие социальные объекты предусмотрены в микрорайоне.

На вопросы журналистов ответили представители «Жилстройсбербанка», акимата Усть-Каменогорска, а также подрядной компании, ведущей работу на стройплощадке.

Индивидуальные жилые дома построены по заказу отдела строительства Усть-Каменогорска. Основной подрядной компанией является ТОО «Востокстрой». Реализация пилотного проекта началась в 2017 году.

Как отметил представитель отдела строительства Усть-Каменогорска, жилые дома построены из кирпича и состоят из трёх, четырёх и пяти комнат. Высота потолков 2,8 метра. Подобное жильё в Восточном Казахстане возводится впервые. Проекты отвечают всем необходимым требованиям, прошли соответствующую государственную экспертизу.

– К жилым домам уже подведена инженерно-коммуникационная инфраструктура, – говорит заведующий производственно-техническим сектором городского отдела строительства Мадияр Абылханов. – Они обеспечены сетями водоснабжения, электроснабжения и канализацией. Сейчас параллельно ведутся строительно-монтажные работы по обеспечению проезда именно к пилотным 54 домам. До их заселения планируем завершить все работы в срок.

Так какие же основные требования предъявляются к потенциальным претендентам на покупку частных домов?

– В первую очередь, это подтверждение постановки очередника на учет в МИО на получение земельного участка для ИЖС, – говорит директор филиала ЖССБК в ВКО Назигуль Аккулова. – Кроме того, они должны подтвердить свою возможность выкупа жилья за счёт ипотечных займов ЖССБК или собственных средств.

Есть ещё одно обязательное условие. Это отсутствие на территории Республики Казахстан у заявителя и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи арендного жилья с правом выкупа или жилья на праве собственности.

Одно из заметных преимуществ в том, что землю у государства претендент получит бесплатно, а построенный на ней дом уже необходимо будет выкупить.

– Сделать это можно за счет собственных средств или взять льготный заем в Жилстройсбербанке по ставке 5 процентов годовых,– сказала Назигуль Аккулова. – Для этого необходимо иметь первоначальный взнос в размере 20 процентов от стоимости жилья. Срок кредитования составляет до 25 лет.

Отметим, что по условиям пилотной программы стоимость одного квадратного метра в частном жилом доме составляет 120 000 тенге.

Официальный приём заявлений в МИО планируется в начале октября. Однако представители ЖССБК советуют желающим приобрести жилье не терять времени зря.

– Надо прийти в банк, проверить и подтвердить свою платёжеспособность. Одним из обязательных условий является наличие дохода, – говорит Назигуль Аккулова. – Если его недостаточно, то можно привлечь к участию созаемщика.

Если претендент в данный момент не стоит в очереди на получение земельного участка, то при желании следует сделать это заранее. Процедура постановки на учет в МИО для его получения не занимает много времени. Всё это, в конечном счете, будет реальными шагами на пути к приобретению своего жилого дома.

Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы разработана как инструмент реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года. Программа консолидирует все меры государственной поддержки в сфере жилищного строительства, обеспечения жильем граждан, модернизации и развития системы ЖКХ.

Таир Сапаргалиев