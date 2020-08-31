Долгожданный дом

Более 500 тысяч квадратных метров жилья построят в Восточно-Казахстанской области.

В текущем году в рамках государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» за счёт разных источников финансирования в регионе ведётся строительство 118 многоквартирных домов. Общая площадь составляет 533 тыс. квадратных метров на 6 454 квартиры. К слову, это на 14,4 процента больше, чем в прошлом году.

Напомним, реализацию программы «Нұрлы жер» в Казахстане запустили в 2017 году. Главный её плюс в доступности. Раньше только очередники и вкладчики АО «Жилстройсбербанк» могли приобрести недорогую квартиру в новостройке. В феврале 2019 года благодаря внесённым изменениям программа стала привлекательной и для других групп населения. Теперь в числе покупателей жилья и участники программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25».

– По итогам года за счёт всех источников финансирования планируется ввод в эксплуатацию 5 688 квартир на 519,3 тыс. квадратных метров. Из них: 274,4 тыс. квадратных метров многоквартирных жилых домов (40 домов на 3 520 квартир), 7,9 тыс. квадратных мет-ров одноэтажных домов по программе «Дорожная карта занятости» (74 квартиры), 228,6 тыс. м2 индивидуальных жилых домов за счёт населения и 8,4 тыс. кв.м прочего жилья, – сообщил руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Асет Сулейменов.

В том числе для обеспечения очередников местных исполнительных органов, за счёт бюджетных средств планируется ввод 196,9 тыс. м2 жилья на 2 675 квартир. Из них 39,8 тыс. м2 арендного жилья без права выкупа (548 квартир), 7,9 тыс. м2 арендного жилья в рамках программы «Дорожная карта занятости» (74 квартиры), 157,1 тыс. м2 кредитного жилья (2 127 квартир).

С каждым годом количество счастливых обладателей собственных жилищ увеличивается. Среди них житель Шемонаихи Казбек Кумырканов, получивший ключи от новой двухкомнатной квартиры благодаря АО «Жилстрой-сбербанк».

– Копить я начал с августа 2014 года. С тех пор ежемесячно пополнял депозит, получал проценты и обязательную государственную премию в размере 20 процентов, – поделился радостью Казбек Кумырканов. – В прошлом году подал заявку на участие в конкурсе по программе «Нұрлы жер» и прошёл все этапы финансирования. Заём получил под выгодный процент и очень рад, что квартира находится в престижном и экологически чистом районе Усть-Каменогорска.

В этом году по инициативе акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова реализуется ещё один важный проект. Он позволит обеспечить индивидуальным жильём многодетные семьи, проживающие в районных центрах. Это строительство 190 одноэтажных домов общей площадью 33,5 тыс. кв.м на 369 квартир за счёт инвестиций частных застройщиков, с последующим выкупом. На данный момент построены и выкуплены 18 квартир. До конца года долгожданное жильё получит ещё 351 многодетная семья.

Отметим, за семь месяцев текущего года за счёт всех источников финансирования введено в эксплуатацию около 200 тыс. м2 жилья. То есть новоселье успели отметить владельцы 1 748 квартир.

На сегодняшний день по области в рамках программы «7-20-25» банками второго уровня принято 1 552 заявки на получение ипотечных жилищных зай-мов на сумму 13,9 миллиарда тенге. Одобрено 998 заявок на сумму 9,0 миллиарда тенге.

Баян Аскар

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