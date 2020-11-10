Ключи от долгожданного дома 

В Абайском районе продолжают масштабную работу по оказанию помощи многодетным и малообеспеченным семьям, в частности по обеспечению их жильём.

Недавно в селе Караул произошло очередное радостное событие. В рамках празднования 175-летия со дня рождения великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы здесь завершили строительство трёх двухквартирных домов по государственной программе «Нұрлы жер» и капитальный ремонт в двух многоквартирных домах. Так, ключи от долгожданных жилищ получила 21 семья.

Как мы сообщали ранее, в Карауле на улице Мамая расположены многоквартирные дома, которые были бесхозными на протяжении 20 лет. Благодаря поддержке акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова недавно проблема нашла своё решение. В 15 квартирах был проведён ремонт. Теперь здесь живут многодетные и малообеспеченные семьи.

Придали новый облик селу и двухквартирные дома, построенные на улице Бекбосынова в рамках программы «Нұрлы жер». Больше всего рады возведённым зданиям их новые хозяева.

Как отметил аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров во время церемонии вручения ключей, это только начало череды добрых дел.

– Возводятся ещё 13 двухквартирных домов. Строительство планируется завершить в ближайшее время – до конца этого года. В итоге 26 многодетных и малообеспеченных семей обретут крышу над головой, – сказал глава района.

Свои искренние пожелания новосёлам озвучили поэт, член Союза писателей Казахстана, кавалер ордена «Құрмет» Толеген Жангалиев и председатель районного общественного совета Амангазы Толеубек.

– Это особенное событие для нас. Мы очень рады получить ключи от долгожданной квартиры. Теперь у нас есть собственное жильё, – поделилась многодетная мать Айгуль Омирова.

Слова благодарности выразила и многодетная мать Орал Рахымбаева, которая также была в ряду новосёлов.

Праздничную атмосферу мероприятию придало выступление народного вокально-хореографического ансамбля «Қаламқас». После торжественной церемонии присутствующие осмотрели квартиры, отметив высокое качество проведённых работ и соответствие жилых домов современным требованиям.

Гульжан Естаева

Абайский район