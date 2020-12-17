Праздник в собственном доме 

В преддверии Дня независимости новоселье в новом микрорайоне Семея Карагайлы отпраздновали 126 семей. Ключи от квартир вручил аким города Ермак Салимов.

– Недавно мы распределили квартиры для малоимущих, многодетных семей и детей-сирот, а сегодня выдали ключи от новых квартир по линии нашего стратегического партнера «Жилстройсбербанка», – отметил аким города. – Это своеобразный инструмент государственной поддержки для наших жителей, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия. Я вижу счастливые лица людей, которые получают сегодня ключи от новых квартир, и это не может не радовать.

Одними из обладателей новой квартиры стала и семья Мырзатаевых. Молодожёны начали копить на собственное жильё два года назад и теперь встречают праздник уже в собственном доме.

– Мы начали копить на жильё в августе 2018 года. Раньше для его приобретения нужно было собрать 50 процентов от стоимости квартиры. Такой возможности у нас не было, это довольно накладно для молодой семьи, мы ведь только начинаем зарабатывать. Теперь, с помощью программы «Нұрлы жер», мы сумели накопить 20 процентов от стоимости жилья и уже празднуем новоселье. Я очень рад, в будущем планирую открыть депозит сыну и обеспечить его жильём, – поделился планами Роллан Мырзатаев.

Стоит отметить, что жилищное строительство – сфера пристального внимания со стороны государства. Действующие программы позволяют обрести крышу над головой всем категориям граждан.

Флора Левина

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Семей