Дома не под копирку  

Нұрлы жер

В 28-м жилом районе Усть-Каменогорска новые частные дома, построенные по госпрограмме «Нұрлы жер», готовы к сдаче в эксплуатацию. Жители областного центра, состоящие в очереди на землю, могут приобрести дом за наличный расчёт или оформить кредит через АО «Жилстройсбербанк». Дома не под копирку  

По информации городского отдела строительства, возведение объектов индивидуального жилищного строительства было начато в 2018 году. На сегодня 54 пилотных дома прошли государственную экспертизу, и уже в этом месяце начнётся приём  документов. 

Строительство домов под ключ – не значит стандартное решение под копирку. Все новостройки в 28-м микрорайоне отличаются друг от друга планировкой и квадратурой. Есть дома, состоящие из трёх, четырёх и пяти комнат, их площадь – 80, 100 и 120 квадратных метров соответственно. 

Заведующий сектором отдела строительства Усть-Каменогорска Мадияр Абылханов отмечает, что, в соответствии с госсдантартами, высота помещений в домах составляет 2,8 метра, стены выполнены из кирпича, теплоизоляция обеспечена за счёт минераловаты. 

– К жилым домам уже подведена инженерно-коммуникационная инфраструктура, – пояснил Мадияр Абылханов. – Тепло обеспечивается за счёт электрической котельной. Но желающие могут поставить и печное отопление – для этого выделено специальное помещение в доме. Ограда и ворота уже установлены строителями, а  20 соток земли новые хозяева смогут благоустроить по своему усмотрению. 

Сейчас параллельно ведутся строительно-монтажные работы по обеспечению проезда к новым домам. 

Директор филиала АО «Жилстрой-сбербанк» Назигуль Аккулова отмечает, что получить кредит на покупку жилья можно после того, как исполнительные органы объявят о начале приёма заявлений на эти дома. Вкладчики с направлением от акимата приходят в банк, чтобы подтвердить свою платёжеспособность. 

– Желающие приобрести дом уже сейчас могут заранее проверить её в банке, – говорит Назигуль Аккулова. – Напомним, что индивидуальные жилые дома в рамках пилотного проекта реализуются очередникамостоящим в местных исполнительных органах в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Если есть желание приобрести дом в этом районе, то встать в очередь не поздно и сейчас. Кредит по этой программе можно получить на 25 лет по ставке 5 процентов годовых с первоначальным взносом в размере 20 процентов от стоимости жилья. 

Государственная программа «Нұрлы жер» консолидирует все меры государственной поддержки в сфере жилищного строительства и обеспечения граждан жильём. Благодаря этому горожане, имеют возможность приобрести частный дом, не переезжая в сельскую местность. 

Бахыт Сарсембаева 

Таир Сапаргалиев 

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