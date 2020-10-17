Дома не под копирку  

В 28-м жилом районе Усть-Каменогорска новые частные дома, построенные по госпрограмме «Нұрлы жер», готовы к сдаче в эксплуатацию. Жители областного центра, состоящие в очереди на землю, могут приобрести дом за наличный расчёт или оформить кредит через АО «Жилстройсбербанк».

По информации городского отдела строительства, возведение объектов индивидуального жилищного строительства было начато в 2018 году. На сегодня 54 пилотных дома прошли государственную экспертизу, и уже в этом месяце начнётся приём документов.

Строительство домов под ключ – не значит стандартное решение под копирку. Все новостройки в 28-м микрорайоне отличаются друг от друга планировкой и квадратурой. Есть дома, состоящие из трёх, четырёх и пяти комнат, их площадь – 80, 100 и 120 квадратных метров соответственно.

Заведующий сектором отдела строительства Усть-Каменогорска Мадияр Абылханов отмечает, что, в соответствии с госсдантартами, высота помещений в домах составляет 2,8 метра, стены выполнены из кирпича, теплоизоляция обеспечена за счёт минераловаты.

– К жилым домам уже подведена инженерно-коммуникационная инфраструктура, – пояснил Мадияр Абылханов. – Тепло обеспечивается за счёт электрической котельной. Но желающие могут поставить и печное отопление – для этого выделено специальное помещение в доме. Ограда и ворота уже установлены строителями, а 20 соток земли новые хозяева смогут благоустроить по своему усмотрению.

Сейчас параллельно ведутся строительно-монтажные работы по обеспечению проезда к новым домам.

Директор филиала АО «Жилстрой-сбербанк» Назигуль Аккулова отмечает, что получить кредит на покупку жилья можно после того, как исполнительные органы объявят о начале приёма заявлений на эти дома. Вкладчики с направлением от акимата приходят в банк, чтобы подтвердить свою платёжеспособность.

– Желающие приобрести дом уже сейчас могут заранее проверить её в банке, – говорит Назигуль Аккулова. – Напомним, что индивидуальные жилые дома в рамках пилотного проекта реализуются очередникам,состоящим в местных исполнительных органах в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Если есть желание приобрести дом в этом районе, то встать в очередь не поздно и сейчас. Кредит по этой программе можно получить на 25 лет по ставке 5 процентов годовых с первоначальным взносом в размере 20 процентов от стоимости жилья.

Государственная программа «Нұрлы жер» консолидирует все меры государственной поддержки в сфере жилищного строительства и обеспечения граждан жильём. Благодаря этому горожане, имеют возможность приобрести частный дом, не переезжая в сельскую местность.

Бахыт Сарсембаева

Таир Сапаргалиев