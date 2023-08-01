Ерзат – снова чемпион!

В Шымкенте состоялся турнир по смешанным единоборствам клуба Alash Pride по жекпе-жек, победителем которого стал водитель пожарной части Усть-Каменогорска Ерзат Сакабанов.

Ерзат Сакабанов не раз становился героем наших публикаций. Он – пример мужества, отваги, спортивной закалки и завидной целеустремлённости. В 29 лет парень уже несколько раз стал чемпионом не только областного и республиканского уровня, но и мирового.

Сначала спортсмен занимался гиревым спортом. На различных престижных соревнованиях он завоевал титул чемпиона Казахстана, а затем и мира по этому виду спорта.

Пять лет назад парень начал увлекаться смешанными единоборствами. За короткое время копилка наград пополнилась новыми медалями. К примеру, только по жекпе-жек Ерзат стал чемпионом области, Азии и мира.

На турнире по смешанным единоборствам клуба Alash Pride по жекпе-жек вновь доказал, что он самый сильный и ловкий. На соревнованиях Ерзат выступал в весе 56 килограммов. Главным соперником восточноказахстанца стал спортсмен Д. Махабаджанов. Бой был динамичный и интересный, участники показали высокий уровень спортивной подготовки. Однако в этой непростой схватке победа досталась Ерзату Сакабанову. Он стал чемпионом мира Alash Pride – 87.

– На соревнования ехал с настроем стать первым, и у меня это получилось, – поделился спортсмен. – Конечно, трудности были: соперник достойный, да ещё и травма руки, но я справился. Эмоции, которые испытал, не передать словами. Очень волнительно и в то же время берёт гордость, что стал лучшим, прославил наш регион.

Отметим, что работа у Ерзата не менее сложная – он водитель пожарной части №9 города Усть-Каменогорска ДЧС ВКО, носит звание сержанта гражданской защиты. Выбор на эту профессию пал не случайно, герой нашего повествования с детства отличался отважностью. Он всегда готов был прийти на помощь родным и близким в трудной ситуации, поддержать.

Кстати, на ринг спорт-

смен всегда выходит с флагом МЧС РК, он гордится, что работает с людьми, которые при первой необходимости готовы помочь землякам, оказавшимся в сложной ситуации. Также он поделился, что ему повезло с коллективом, главными ценностями в котором являются взаимовыручка и поддержка. К слову, это положительно сказывается и на спортивной карьере.

– Наше руководство всегда поддерживает спорт-

сменов, поскольку понимает, как тяжело достаются победы, – подчеркнул

чемпион.

Татьяна Кравченко