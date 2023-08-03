Ермек Кошербаев ознакомился с работой полицейских ВКО

Материально-техническая база отделов полиции, их оснащение необходимым оборудованием и транспортными средствами – одна из актуальных тем в вопросах охраны правопорядка.

Аким области Ермек Кошербаев ознакомился с деятельностью подразделений Департамента полиции ВКО, посетил Левобережный отдел полиции в Усть-Каменогорске, поговорил с рядовыми сотрудниками. После текущую ситуацию в разрезе городов и районов Восточного Казахстана обсудили на совещании с участием руководителей региональных управлений и подразделений ДП ВКО.

Один из ключевых вопросов, не терпящих отлагательства – уже сейчас определить, как и в каких условиях предстоит работать сотрудникам правоохранительных органов в двух новых районах ВКО: Катон-Карагайском и Маркакольском.

В ходе совещания рассмотрели и другие актуальные вопросы по обеспечению эффективной работы ведомств. В частности, отдел дорожной полиции Усть-Каменогорска должен подключиться к реализации проекта строительства СуперЦОНа, проработать максимально удобные автостоянки и транспортную развязку.

Еще одна задача – проанализировать транспортный трафик в областном центре, чтобы иметь чёткое понимание, где и в какие часы возникают пробки и на основе полученных данных заниматься организацией движения в городе. Ведь от этого напрямую зависит качество жизни горожан и гостей Усть-Каменогорска.

Трасса Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи и опасный аварийный участок – Осиновский перевал также не остались без внимания. С каждым годом поток автомашин по этому направлению растёт, и полицейским нужно усилить профилактическую работу по предотвращению ДТП: установить предупреждающие щиты и дополнительные дорожные знаки, проводить разъяснительные беседы с водителями.

Кроме того, важно решить вопрос с безнадзорным скотом, который часто становится причиной серьезных аварий. Законодательством предусмотрены меры ответственности, которую несут владельцы животных.

Актуальным остается вопрос создания пунктов туристической полиции на побережье Бухтарминского водохранилища и в других местах массового отдыха. В этом направлении рекомендовано объединить работу сотрудников ДЧС и ДП, поскольку фактически они делают общее дело – следят за порядком и безопасностью отдыхающих.

Также глава региона посетил миграционную полицию и дал поручение найти способ ускорить оказание государственных услуг для удобства граждан.

Конкретные решения и предложения руководители региональной полиции и управлений областного акимата должны представить акиму ВКО в сентябре.