Энергия солнца   для фермеров Аягоза 

Степной район находится по народной поговорке на перекрёстке девяти дорог, исторически удобных для развития, в первую очередь, торговых отношений. Для жителей Агозского района участие в ярмарке в областном центре – это шанс предложить свою продукцию, проявить незаурядные способности в бойкой торговле.

Сельское хозяйство всегда занимало заметное место в экономике района. Выгодное географическое положение, мощный транспортный узел, где автотрасса соседствует с железной дорогой, являются другими козырями края. Но в последние годы у него открылось второе дыхание, в связи с деятельностью нового крупнейшего Актогайского ГОКа. По информации заместителя акима Аягозского района Болата Сулейменова, системообразующее предприятие в местную экономику вносит солидный вклад. Кроме того, на нём трудится часть аягозцев, есть будущее у молодых.

Между тем новый шанс получает сельское хозяйство, растёт интерес к животноводству в степи. Есть уже факты, когда из города возвращаются на родину земляки, чтобы открыть своё дело. В приоритете у них, к примеру, мясное животноводство. Огромная территория пригодна для разведения крупнорогатого скота, лошадей, овец, коз.

– На ярмарку крестьянские хозяйства привезли как раз говядину, конину, баранину, изделия народной кухни из молока, – говорит Болат Сулейменов. – Продукция фермерских, крестьянских хозяйств свежая, качественная.

Животные набирали вес на пастбищах, где степной набор трав, придающих мясу свой особенный вкус. На большом радиусе находится сеть зимовок и пастбищ.

По его словам, в этом специфика аягозских фермеров и крестьян. Подобный метод разведения скота на зимовках удобен и выгоден, применяется по опыту наших предков. Правда, есть важное условие – нужны вода и электричество.

По данным районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства, есть нестандартные схемы решения. Аягозцы освоили зелёную энергетику. Высокий спрос на проекты по установке солнечных батарей, а также бурению скважин, полному снабжению зимовок светом и водой.

Руководитель названного отдела Оразбек Кеншиликов сообщил, что решаются сразу две острые проблемы. Это обеспечение потребности в воде. Поскольку не везде и не всегда есть водоёмы, речки и ручьи, чтобы напоить скот. Поэтому бурится скважина, монтируется насос. Вот тут и нужна электроэнергия. Её выработают солнечные батареи, если поставить необходимый комплект оборудования. В итоге – свет, вода, тепло в доме, работает бытовая техника. В этом вопросе велика помощь государства. Большая доля затрат у фермеров восполняется за счёт специальных субсидий. Так что можно жить и работать автономно зимой и летом.

Такие проекты внедрены, к примеру, в селе Карагаш. Аким сельского округа Талгат Сыздыкаев сообщил, что сразу несколько сельчан используют зелёную энергетику. В их числе крестьянское хозяйство «Жас талап», которым руководит известный предприниматель Даурен Хасенов. Для разведения овец, крупнорогатого скота, лошадей на зимовках созданы отличные условия труда и отдыха. Его примеру охотно следуют земляки.

На ярмарку из села Карагаш сельчане привезли три туши лошадей. Казы и конина пользуются спросом всегда. Цена на конину составляет 2300 тенге за один килограмм. Рядом стоимость говядины и баранины – 2100 и 1900 тенге. Журналисты «Рудного Алтая» посещали одно время село, потому интересно, как сегодня там складывается жизнь. В ходе той поездки мы видели новую типовую школу на 80 мест. По словам акима округа, она заполнена учениками, а ещё работает мини-центр, который посещают 24 ребёнка. В селе действует новый водопровод, в домах создаются все условия для комфортного проживания сельчан. В скором времени подключат мобильную связь, необходимая работа проведена. Людям будет ещё легче решать массу проблем.

Около четырёх лет назад проведён средний ремонт участка автодороги от Аягоза в сторону Тарбагатайского района. Теперь жителям Карагаша и ряда других сёл не составляет труда ездить по ней в районный центр по разным делам. Вопрос ремонта дороги тогда решился при активном участии акима области и под его контролем.

По данным районного отдела сельского хозяйства и предпринимательства, нынче на развитие отрасли в рамках госпрограмм фермеры получили 2 млрд тенге инвестиций. Хотя это меньше, чем в прошлом году, но позволит на селе решить многие вопросы. Это закупка племенного скота, новой техники, реализация выгодных проектов. Всё, что обеспечит увеличение производства сельхозпродукции.

Меир Токобаев

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