Элитное мясо к каждому столу 

На субботнюю ярмарку, проходившую в Усть-Каменогорске, труженики сельского хозяйства из Кокпектинского района приехали в приподнятом настроении. От них не услышать ссылок на скверную погоду, засуху, поскольку итоги сезона неплохие вопреки всему.

Если чего и ждут горожане, гости областного центра от кокпектинцев, то самого широкого выбора мясной продукции. В районе хорошо развивается животноводство – мясное и молочное. В селе Кокжайык готовится к пуску откормочная площадка крупного рогатого скота на 5 тыс. голов. В сельский округ имени К. Аухадиева для укрепления молочного стада завезён скот симментальской породы из Германии. Есть проекты в рыбоводстве, полеводстве.

Вместе с тем в Кокпектинском районе ещё имеется, как говорят спортсмены, своя «домашняя заготовка». Это разведение лошадей уникальной степной породы жабе. Она отличается особенными вкусовыми качествами, имеет другие ярко выраженные достоинства. Животные по своим габаритам выглядят на редкость внушительно, у них выход мяса гораздо больше, если сравнивать с другими породистыми или беспородными лошадьми региона. Так и неудивительно, что такая мясная продукция выделяется из общего ряда на торговых прилавках своим видом. Потому мимо неё трудно пройти взыскательному покупателю.

По информации заместителя акима Кокпектинского района Даурена Койгельдина, всего на ярмарку сельчане привезли около девяти тонн свежего мяса. На выбор – конина, говядина, баранина и свинина. Цены, как всегда, ниже среднерыночных, доступны для клиентов. На прилавках была также молочная продукция, изделия и блюда национальной кухни, утки и гуси с домашних подворий.

– Нынешний год в сельском хозяйстве нашего района складывается благополучно, – отметил Даурен Койгельдин. – Несмотря на то, что крестьянские, фермерские хозяйства трудятся в зоне рискованного земледелия, на результаты сезона им жаловаться грех. Повсюду аграрии страдали от засухи. Нас выручили дожди, которые пошли вовремя. В итоге труженики села вырастили урожай, сумели в срок его убрать, заложить на хранение. Многие аграрии нынче даже погасили старые долги за материалы, запчасти и др.

По информации заместителя акима района, сельчане работают на будущее. ТОО «Елим-ай Кокпекты» в селе Кокжайык продолжает важный проект откормочника КРС. В ТОО «Орнек» увеличивают дойное поголовье коров. Это крупные проекты, поддержанные институтами развития.

Теперь о лошадях породы жабе. В селе Сарыбель их разводят в КХ «Онгарбаев». Члены хозяйства на ярмарке предлагают отборную конину, казы по сниженным ценам. Такое мясо, высоко ценимое борцами с холестерином, на сегодняшний день котируется выше говядины, баранины, свинины. Лошади пасутся круглый год, выгодны в содержании. По мнению знатоков, природные условия на побережье удобны для тебенёвки животных. Мало снега и есть трава. Есть планы доить лошадей, готовить кумыс. Сельский округ интересен туристам для отдыха летом песчаными пляжами, чистой водой для купания и солнечных ванн.

Из села Самарское продукцию на ярмарку поставило КХ «Дюсупов». Как сказал аким округа Ахмет Кудербаев, многие фермеры активно поддерживают своих земляков. В их числе КХ «Калисатарулы» во главе с Самарханом Жотабаевым. Опытный аграрий знания и умения передаёт, когда есть время, учащимся профильного лицея, оказывает помощь родному селу, выступает надёжным спонсором.

Молодой предприниматель Рус-там Мухамадиев из села Кокпекты занимается пчеловодством. Участвовал в ярмарках, проходивших ранее в крупных городах страны. Его продукция в разной упаковке узнаваема в районе и за его пределами, поставлялась как ложка мёда для учеников. Он внедряет новые технологии работы и ухода за пчёлами.

По словам акима села Кокпекты Кажета Жунисбекова, на базе одной из школ действует современная теплица. В ней ученики и учителя выращивают овощи, рассаду и цветы. Такой же огород под стеклом, работающий круглый год, нужен и для села. Спрос на продукцию в степном районе всегда является повышенным, что и показала практика. Авторы проекта и педагоги ездили для обмена опытом в Алматинскую область, в столицу. Движение – это жизнь, что и подтверждает ярмарка района.

Меир Токобаев

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