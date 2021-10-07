Вести из районов

Экономия плюс качество

07.10.2021
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Сельхозтоваропроизводители Жарминского района представили свою продукцию на ярмарке выходного дня, прошедшей в областном центре.

Традиционные сельхозярмарки позволяют горожанам приобретать натуральные качественные продукты по сниженным ценам, а сельхозпредприятиям региона – развиваться.

Как всегда, наибольшим спросом у потребителей пользовалась мясная продукция. Фермерские хозяйства Жарминского района смогли реализовать более 4,3 тонны мяса: одну тонну конины, 2,5 тонны говядины, 640 кг баранины, 200 кг свинины.

Пчеловоды Божегурского сельского округа привезли на продажу 250 кг мёда. Также по сниженным ценам устькаменогорцы смогли приобрести молоко, сливочное масло, сыры, овощи.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Жарминский район

07.10.2021
13

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