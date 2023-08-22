Экомёд – без капли дёгтя

Брендовая медовая отрасль находится на подъёме, а импульс к развитию она получила примерно с 2010 года, когда были приняты конкретные действенные меры. Что изменилось за это время?

По информации Управления сельского хозяйства ВКО, ведётся системная работа по разным направлениям.

– В отрасли пчеловодства взят курс на увеличение количества пчелосемей, создание племенных пасек, – говорит и.о. руководителя отдела животноводства и идентификации с/х животных УСХ ВКО Дамир Мамиев, – кроме того, увеличение числа крупных пасек и внедрение на них промышленных технологий производства и переработки продукции, подготовку кадров пчеловодов, государственную поддержку отрасли за счёт субсидирования.

Анализ пройденного пути и результаты работы пчеловодов подтвердили правильность выбранного направления и своевременно принятых мер, отмечают специалисты.

Началось обучение специальности «пчеловод» на базе Восточно-Казахстанского сельхозколледжа, где в 2022 году выпуск специалистов составил 14 человек.

Племенное дело

В целях дальнейшего развития пчеловодства в Усть-Каменогорске на протяжении 10 лет проводятся ярмарки мёда, в которых принимают участие представители как бизнес кругов области, так и пчеловодов всего Казахстана.

– С целью оказания методической и консультативной помощи пчеловодам по ведению селекционно-племенной работы в Казахстане в 2016 году создана Республиканская палата пчеловодства, – говорит Дамир Мамиев. – В 2022 году в её рамках зарегистрировано 16,9 тысячи племенных пчелиных семей, удельный вес к общему количеству составляет 18,6 процента. При этом возросло число хозяйствующих субъектов, занимающихся племенным пчеловодством с 31 до 38 единиц.

По состоянию на 1 января 2023 года, по данным Департамента статистики, численность пчелосемей во всех категориях хозяйств области составила более 90,9 тысячи, и по сравнению с 2022 годом возросла более чем на 1,5 тыс. пчелосемей. При этом основная их доля сосредоточена в следующих районах:

– в Катон-Карагайском – 26,2 тысячи или 29 процентов от общего количества пчелосемей,

– в районе Алтай содержатся 19,1 тысячи или 21 процент,

– в Глубоковском – 19,2 тысячи или 21,1 процента,

– в Усть-Каменогорске – 6,8 тысячи или 7,5 процента,

– в Уланском – более 5,5 тысячи или 6 процентов.

Отмечается, что в ВКО разводятся такие породы пчёл, как среднерусская (9,4 тыс.), украинская (1,2 тыс.) и карпатская (6,3 тыс.). Натуральный качественный мёд является брендом Восточного Казахстана.

Выход продукции

По официальным данным, уже несколько лет в Восточном Казахстане сохраняется стабильный уровень производства мёда, около 2000 тонн. В определённой степени это стало возможным благодаря государственной поддержке отрасли.

– В частности, в 2020 году в регионе просубсидированы 19,4 тыс. пчелосемей на сумму 97,1 млн тенге, – отмечают в профильном управлении. – В 2021 году – более 14,8 тыс. пчелосемей на сумму 74,3 млн тенге.

Что касается 2022 года, то для 8,8 тыс. племенных пчелосемей выплачено 44,2 млн тенге субсидий на проведение селекционно-племенной работы.

Специалисты поясняют, что согласно Правилам субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции, утверждённых приказом министра сельского хозяйства РК от 15 марта 2019 года №108, субсидирование селекционно-племенной работы с пчелосемьями производится за счёт средств местного бюджета.

К примеру, в 2023 году на субсидирование селекционно-племенной работы с пчелосемьями выделено 65 620 тыс. тенге, из которых все заявки, находящиеся в резерве 2022 года на сумму 57 040 тыс. тенге, оплачены в начале мая текущего года.

Экспорт мёда

Медовая отрасль региона имеет экспортный потенциал. По данным статистики, в целом, Казахстан за 2021 год экспортировал 83 тыс. 547 кг мёда, общая таможенная стоимость его составила 32,6 млн тенге.

Из всего объёма экспорта 82 процента или 68,5 тонны отгружено в Узбекистан. Казахстанский мёд поставлялся также в Монголию, Китай, Сингапур и Японию. Причём, 94 процента всех поставок из РК приходится на долю четырёх казахстанских экспортёров, среди которых КХ «Пасека» из Восточного Казахстана.

– КХ «Пасека» в 2021 году по объёму экспорта мёда вошло в четвёрку ведущих хозяйств в Казахстане, – говорит Дамир Мамиев. – На внешний рынок поставлено 62 800 кг мёда или 85 процентов от всего казахстанского экспорта. В частности, из них 1,5 тонны отгружено в Объединённые Арабские Эмираты, 60 тонн – в КНР, а также 1,3 тонны – на Кипр.

Собеседник добавляет, что на базе КХ «Пасека» имеются производственный цех для фасовки и складирования продукции, автоматическая линия по фасовке мёда в блистерную упаковку и цех по переработке воска и производству вощины.

В 2022 году по области экспорт мёда составил 6,3 тонны, между тем, потенциальные возможности ВКО, как можно было убедиться на цифрах, несравненно выше.

В Казахстане разработана техническая документация на производство органической продукции пчеловодства. В предыдущие годы организовано массовое обучение пчеловодов с привлечением экспертов из России и Кыргызстана. Государственная карантинная инспекция Китая провела трёхкратную инспекцию пасек ВКО и сделала отбор хозяйств, соответствующих требованиям органической продукции пчеловодства. Осенью 2019 года базовое хозяйство ТОО «ВКСХОС», КХ «Пасека» получили сертификацию пчелопродукции «Экомёд» от Карантинной инспекции Китая.

Теперь два этих хозяйства реализуют перспективный проект по улучшению породы местных пчёл, о чём совсем недавно мы рассказывали читателям на страницах газеты «Рудный Алтай».

Таир Сапаргалиев