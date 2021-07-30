Его зовут «лямбда»…

Те, кто следит за сводками с «коронавирусного фронта», уже знают, что Казахстан побил очередной антирекорд – за сутки было выявлено 6 925 новых случаев заболевания КВИ, умерли 92 человека. И это всё последствия набравшего силу относительно нового штамма коронавируса по имени «дельта».

На днях, отчитываясь перед Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, министр здравоохранения Алексей Цой доложил о появлении и циркуляции в мире нового штамма – «лямбда». Этот вирус впервые был обнаружен в Перу в декабре 2020 года, и пока выявлено только три тысячи случаев заболевания в 30 странах, причём довольно далёких географически от Казахстана – в Северной и Южной Америке.

Однако, судя по новостям из Европы, лямбда-штамм коронавируса добрался и до Старого Света. Так, о выявлении случаев заражения заявила Великобритания. Агентство общественного здравоохранения Англии сообщило, что у учёных пока нет доказательств, что новый штамм вызывает более тяжёлое течение COVID-19 или что его «не берут» созданные вакцины.

Медики выделили такие традиционные для «короны» симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

Кстати, Всемирная организация здравоохранения пока воздерживается от официальных предостережений по поводу «лямбды». В списке «вызывающих озабоченность» ВОЗ значатся четыре штамма SARS-CoV-2: «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский). Последний, разбушевавшийся в Казахстане, продолжает мутировать – в Индии не раз заявляли, что выделили вариант «дельта+», который способен снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей, то есть ещё более заразен.

Однако известны ещё четыре штамма, за которыми наблюдают учёные, – «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «йота» (США) «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу).

По мнению специалистов, вакцинация остаётся самым надёжным помощником медицины в борьбе с коронавирусом. По данным Министерства здравоохранения РК на 28 июля, в Восточно-Казахстанской области первым компонентом вакцины привились 412 191 человек, вторым компонентом – 267 389.

Айгуль Биданова

Фото nor.ge

Нур-Султан