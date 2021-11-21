Эффективность доказана

По данным Управления здравоохранения ВКО, в регионе за три дня с начала кампании по иммунизации от КВИ подростков, беременных и кормящих женщин вакциной Pfizer привились около двух тысяч человек.

Напомним, вакцину Pfizer подростки с 12 до 18 лет могут получить только с добровольного согласия их законных представителей.

– Вакцина Pfizer включена в список рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения для чрезвычайных ситуаций, – рассказала зампредседателя правления Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК Айнагуль Куатбаева. – Она прошла все три фазы клинических испытаний и применяется уже более чем в 20 странах мира. Кроме того, эта вакцина, по результатам исследований безопасности и эффективности, рекомендована в США для детей с пятилетнего возраста.

По словам А. Куатбаевой, эффективность вакцины Pfizer в разных группах – от 88 до 91 процента, что, в целом, соответствует показателям всех применяемых в настоящее время вакцин против коронавируса.

Специалист рассказала, что Pfizer в Казахстане вакцинировано уже более 9 тысяч человек, за каждым из них наблюдают врачи для выявления нежелательных реакций. На данный момент жалоб от вакцинированных нет.

Какие же существуют противопоказания при применении этой вакцины?

В Казахстане на данный момент – это возраст менее 12 лет. Противопоказаниями также являются определённые сроки беременности, послеродовой период до 40 дней, наличие инфекционных заболеваний на день вакцинации, обострения хронических заболеваний. Лица, страдающие онкологическими заболеваниями, диабетом, могут вакцинироваться после консультации со своими специалистами и участковым врачом, в период ремиссии.

А. Куатбаева отметила, что в состав вакцины Pfizer входит полиэтиленгликоль. Поэтому людям с аллергией необходимо информировать об этом врачей и получить медотвод. А вот ингредиенты, приводящие к бесплодию, в составе вакцины отсутствуют, подчеркнула врач, предупреждая появление необоснованных слухов.

Кстати, Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) после испытаний пришло к выводу, что прививка Pfizer в 91 проценте случаев предотвращает КВИ у детей и подростков и не даёт никаких серьёзных побочных эффектов.

Необходимо напомнить, что эпидемия, несмотря на затишье, по-прежнему представляет опасность здоровью и жизни людей. По информации областного управления здравоохранения, за последние сутки в ВКО зарегистрировано 84 случая заболевания КВИ, общий процент занятости коечного фонда составляет 16,6. Всего в условиях стационара лечение продолжают 557 пациентов.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников