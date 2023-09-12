Дышите, не дышите

Мониторинговая группа Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК выработала рекомендации по профилактике туберкулёза. В течение нескольких дней специалисты посещали медицинские и другие учреждения Восточного Казахстана.

По данным профильного министерства, на сегодняшний день эффективность лечения больных туберкулёзом в Казахстане является одной из самых высоких в мире и среди впервые выявленных больных с чувствительным туберкулёзом она составила 88,2% (стандарт ВОЗ – не менее 85%) и с лекарственной устойчивостью – 80,2% (стандарт ВОЗ – до 80% к 2025 году).

Как рассказали в областном управлении здравоохранения, мониторинговая группа посетила Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр, Глубоковскую центральную районную больницу, межрайонную больницу района Алтай, Центр матери и ребёнка, Городскую поликлинику №1 в Усть-Каменогорске, врачебную амбулаторию «Денсаулык», областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом, учреждение №73 комитета УИС МВД РК, НПО «Куат».

– Руководителям ПМСП необходимо взять на личный контроль вопросы мониторинга по противотуберкулёзным мероприятиям внутри медорганизаций. А именно – качественного составления групп высокого риска, работа с «флюорозадержанными», 100% охвата АТР и химио-профилактического лечения туберкулиноположительных детей, неукоснительного соблюдения диагностического алгоритма лиц с подозрением на туберкулёз, – подчеркнули специалисты мониторинговой группы.

Дарья Штейн