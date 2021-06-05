Двойной успех

Стать участником лотереи могут посетители поликлиники № 6 в Семее, пришедшие на вакцинацию.

Напомним, вакцинация от коронавируса в стране началась 1 февраля. Изначально производилась российской вакциной «Спутник V», теперь население также имеет возможность выбрать между казахстанской вакциной QazVac и вакциной Hayat Vac, изготовленной в ОАЭ.

– На сегодняшний день вакцинацию прошли 85 процентов наших сотрудников. В целом же вакцину в нашем учреждении получили 4400 человек, – говорит главный врач поликлиники смешанного типа № 6 г. Семея Актолкын Каметова. – Нужно понимать важность вакцинации, поскольку практика показывает, что вирус со временем не ослабевает. Более того, если другие вирусные болезни идут на спад в летнее время, то с коронавирусом это не работает. Важно защитить себя и своих близких.

С целью привлечь население к вакцинации руководство больницы организовало специальную акцию. Ежедневно первый человек, пришедший вакцинироваться, получает лотерейный билет и оставляет контактные данные для связи. 10 июня на странице больницы в социальной сети Instagram в прямом эфире будет проведён розыгрыш. Победители получат ценные призы, среди которых микроволновая печь, мультиварка, утюг и другие полезные в быту предметы.

Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей