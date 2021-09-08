Дружба без границ

Свой десятилетний юбилей отметил Польский культурный центр города Риддера.

Представители Польского культурного центра города Риддера в честь юбилейной даты провели ряд мероприятий, приурочив их к празднованию 30-летия Независимости РК и Дня Конституции РК. Их инициаторами выступили представители Дома дружбы Риддера, оргкомитета по проведению авто- и мотошоу, Польского культурного центра города Риддера и Ассамблеи народа Казахстана.

Так, за городом на территории, где регулярно проводятся областные автомотошоу «Золотая осень», прошло зрелищное спортивное мероприятие. Тренер и член оргкомитета по авто- и мотошоу Алексей Стребков организовал показательные заезды по пересечённой местности на внедорожниках. Посмотреть на заезд и принять в нём участие собрались активисты ПКЦ города Риддера, спортсмены и местные жители. Джипы, не без усилий, справились даже с самыми сложными участками трассы. Все участники мероприятия получили массу положительных эмоций.

На встрече по поводу юбилея центра звучали слова о многолетней дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Польшей.

– Несмотря на удалённость и отсутствие общих границ, сотрудничество двух государств в разных сферах развивается динамично, – отметил заместитель председателя городского Польского культурного центра по культуре и спорту Август Бельский.

Заместитель председателя ПКЦ по информационной политике Юрий Котвицкий обратил внимание, что казахстанские и польские праздники нередко совпадают по датам. Есть и немало общих культурных традиций. По мнению участников встречи, это способствует укреплению дружбы между странами.

Ерик Абитов

Фото акимата Риддера

Риддер