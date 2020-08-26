Достойный поступок

В Бородулихе подрядчик завершил ремонт объекта за собственные средства.

В текущем году многие объекты образования получили поддержку в виде выделенных средств по программе «Дорожная карта занятости» на текущий и средний ремонт зданий. В том числе и КГУ «Средняя школа имени Т. Аманова», о чем мы уже рассказывали на страницах нашей газеты.

Все работы практически завершены, в здании установлены новые окна и двери, обновлены кровля и полы. Остались лишь небольшие доработки.

Ермек Караталов, руководитель подрядной организации ТОО «Профи Рост», которая ведет ремонт на этом объекте, по личной инициативе за собственные средства заменил полы в коридоре школы, установил новую сцену в актовом зале. Не оставил без внимания протекающую кровлю над входной группой, которую также заменили на новую. В спортивном зале произвел закладку окон.

Несмотря на то, что Ермек живёт в Семее, он оказал поддержку бородулихинцам. Такой поступок является примером патриотизма. Коллектив школы выражает Ермеку Караталову огромную благодарность за оказанную спонсорскую помощь.

По заказу ОВП Бородулихинского района

Татьяна Катикеева

Бородулихинский район